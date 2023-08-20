На международном форуме "Большая Евразия.Молодежь" будет дан старт движению по сохранению традиционных ценностей Общество

До 25 августа в Нижнем Новгороде будет проходить международный форум молодых лидеров "Большая Евразия.Молодежь". В этом году он собрал молодежных лидеров, студентов из зарубежных стран (Китай, Таджикистан, Узбекистан, Чад, Гана, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Армения, Приднестровская Молдавская Республика) и российских городов (Донецк, Луганск, Харцызск, Москва, Якутск, Иваново, Санкт-Петербург, Обнинск, Волгоград, Белгород).

Организаторами масштабного события выступили НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, хаб (филиал) Молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в Нижнем Новгороде, АНО "Дом народного единства", администрация города Нижнего Новгорода — департамент социальных коммуникаций и молодежной политики, Городская Дума города Нижнего Новгорода.

На форуме предполагается рассмотреть новые возможности международного молодежного сотрудничества по направлениям: противодействие когнитивным угрозам и информационным вызовам в условиях цифрового общества, экологическое сотрудничество, молодежное предпринимательство, развитие молодежного туризма в странах ШОС, женское лидерство на пространстве Большой Евразии.

"Нацеленность России на взаимодействие в Евразийском пространстве увеличивается и требует выдвижения новых идей - прежде всего от молодых лидеров этих стран, - говорит ректор НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, профессор Жанна Никонова. - Евразия занимает лидирующие позиции по совокупным долям ВВП в мире и по численности населения. Очевидна значимость диалога по вектору Россия-страны Большой Евразии, а также важность предоставления площадки для дискуссий между молодыми лидерами. Мы очень рады тому, что площадка форума является местом, где мы можем очно встретиться с партнерами из разных стран мира".

Сооснователь и председатель Молодёжной платформы для стран ШОС SCOLAR Network Виктория Ху отметила, что в Нижегородском регионе встретила небывалую поддержку на всех уровнях административной власти и, конечно, в НГЛУ. "Тема форума очень близка для Молодежной платформы SCOLAR Network. На пространстве ШОС проживает 45% населения Земли, и из них почти половина – это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Мы сосредотачиваем свое внимание на трех столпах: образование, культура, предпринимательство. И в рамках данного форума, уверена, сделаем рывок в их развитии!".

"Хотелось бы отметить прогрессивное видение наших университетских коллег, руководителей региона и города, которые позволили открыть в Нижнем первый в России центр молодежной платформы стран ШОС, - сказал представитель МИД России Сергей Малов. - Сейчас исторически надежные партнеры – среди которых страны ШОС и БРИКС – выходят на первое место… За последние несколько лет мир стремительно менялся, но наши связи в рамках ШОС и БРИКС оставались незыблемыми. Мир отходит от однополярной концепции. Мы сами создаем новый миропорядок, где будет уделено большое внимание принципам мирного сосуществования и взаимной выгоды. Молодежь является как раз тем пластом, который открыт для диалога и гораздо охотнее воспринимает все новое. За молодежью наше будущее!".

По словам председателя оргкомитета мероприятия, декана Высшей школы международных отношений НГЛУ Светланы Колобовой, по итогам форума предполагается разработка молодежных проектов на пространстве Большой Евразии с учетом региональной специфики и развития побратимских связей её регионов, а также запуск международного молодежного движения по сохранению традиционных ценностей.

Партнерами проекта являются Федеральное агентство по делам национальностей РФ, Экспертный совет по международным делам Молодежного парламента при Государственной Думе РФ, Международный союз НПО "Ассамблея народов Евразии", Деловой Совет ШОС в РФ, Ассоциация Российский дипломатов, Центры народной дипломатии ШОС в РФ и Республике Узбекистан, Дирекция международного сотрудничества информационного агентства "Россия сегодня", Правительство Нижегородской области, НРО партии "Единая Россия".

Фото пресс-службы НГЛУ