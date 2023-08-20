Выксунский завод ОМК отмечен за социальную эффективность в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба ОМК

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (Нижегородская область) получил награду в региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам работы в 2022 году.

Завод занял третье место в номинации "За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территории". Эксперты конкурса отметили программы ОМК – грантовый конкурс "ОМК Партнерство" для некоммерческих, муниципальных организаций и волонтеров, а также программу по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело".

С 2015 года компания проводит в Выксе конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК Партнерство" и программу корпоративного добровольчества. За это время ОМК поддержала 92 инициативы НКО, муниципальных организаций и волонтеров на сумму 8 миллионов рублей. Социально-экономический эффект грантового конкурса оценили как 2,5:1, то есть на каждый вложенный рубль предприятия социально–экономический эффект составляет 2,5 рубля. С 2022 года ОМК реализует масштабную программу экологического волонтерства, в рамках которой свыше 3000 добровольцев реализовали 55 проектов. Некоторые из этих проектов выросли в социальный бизнес, который ОМК также поддерживает - через программу "Начни свое дело".

Ее ОМК реализует в Нижегородской области с 2018 года. Благодаря этому в Выксе создали более 80 рабочих мест, поддержали 60 социально-предпринимательских проектов, 488 участников прошли образовательный акселератор. Бюджет программы с 2018 по 2022 год составил 16 млн рублей, сами социальные предприниматели смогли привлечь еще 14 млн рублей из других источников. Анализ, проведенный в 2021 году, показал, что за время реализации программы «Начни свое дело» достигнуты социально-экономические результаты с совокупной ценностью свыше 144 миллионов рублей, из них экономические результаты составили свыше 56 миллионов рублей. В целом по программе "Начни свое дело" социальный возврат на инвестиции ОМК составил 4,0:1.

"За социальными инвестициями и благотворительностью ОМК стоят серьезное финансирование и осознанная работа компании. В Выксе ОМК ставит перед собой не только коммерческие цели, но и заботится об устойчивом развитии социального сектора в городском округе. Реализуя наши социальные программы, мы убедились, что они дают грантополучателям возможность не только заявить о собственных социальных проектах и получить финансовую поддержку на их воплощение, но еще позволяют делиться опытом, обмениваться лучшими практиками", — отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.