Garage-sale в поддержку фонда "Время РАСсвета" пройдёт 7-10 сентября Общество

В Нижнем Новгороде в период с 7 по 10 сентября пройдёт благотворительная акция в поддержку фонда "Время РАСсвета", который помогает детям с расстройством аутистического спектра. Garage-sale будет организован в рамках проекта "800 добрых дел" от "Центра 800".

На благотворительной распродажа можно будет приобрести по стоковым ценам брендовую одежду, обувь, сумки и аксессуары, которые сдали на продажу благотворители. Партнёром акции выступает концепт-стор "Твой бывший".

Принести вещи для распродажи можно до 5 сентября по адресу: ул. Б. Покровская, 20б, 2 этаж, кабинет проекта "800 добрых дел".

Руководитель службы социальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова отметила, что у многих есть качественные вещи, которые перестали радовать. Но они могут порадовать кого-то ещё - и вместе с этим принести пользу особенным детям.

"Дайте вашим вещам второй шанс – так вы дадите шанс и ребёнку, который нуждается в помощи", – подчеркнула она.

Акция уже проводилась дважды, тогда было собрано более полумиллиона рублей – на эти деньги фонд "Время РАСсвета" смог оплатить работу коррекционных специалистов.

Напомним, на платформе "800 добрых дел" представлены 19 верифицированных благотворительных фондов Нижнего Новгорода и Нижегородской области.