"Умные" пункты приема вторсырья могут появиться в Нижегородской области Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

"Умные" пункты приема вторсырья могут появиться в Нижегородской области.

Об этом стало известно по итогам заседания комитета ЗСНО по экологии 23 августа.

В рамках заседания парламентарии рассмотрели и обсудили возможную реализацию проекта по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов "ЭкоПоинт" на территории Нижегородской области.

Как было отмечено в ходе совещания, "умные" аппараты используют технологию искусственного интеллекта.

Так, они распознают тип, количество и качество вторсырья и перечисляют вознаграждение пользователям через систему быстрых платежей по номеру телефона. Также аппаратные комплексы самостоятельно выявляют попытки мошенничества и обнаруживают посторонние предметы - при попытке загрузить их в аппарат система отключается.

С начала этого года в Нижнем Новгороде уже установлено 11 пунктов приёма вторсырья. Планируется, что запуск серийного производства в регионе состоится в конце осени 2023 года.

В серийное производство аппараты планируется запустить на базе резидента территории опережающего развития "Володарск" — компании "АйронТех", которая ведет строительство металлообрабатывающего производственного комплекса.

"Это абсолютно новый проект для Нижегородской области, когда за сдачу мусора можно сразу же получить деньги. На мой взгляд, это позволит заинтересовать в правильной переработке мусора большую часть населения, а во-вторых, снизить нагрузку на мусороперерабатывающие предприятия. Важно, что "умные" аппараты занимают немного пространства и могут быть установлены рядом с крупными жилыми комплексами. Со своей стороны депутаты Законодательного Собрания совместно с областным правительством готовы подключиться к контролю за размещением таких пунктов сбора вторсырья", - рассказал председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что "Экостандарт" лишен статуса регоператора вывоза мусора в Нижегородской области. Глеб Никитин ранее поручил обеспечить вывоз мусора с территории около озера Светлояр