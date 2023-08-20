Выставка петербургского художника Владислава Разгулина открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка петербургского художника Владислава Разгулина открылась в НГХМ, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Экспозиция "В тени приморских улиц" включает порядка 100 живописных работ, среди которых немало пейзажей с видами Крыма и Индии. Все они созданы автором за последнее десятилетие. Специально для выставки в Нижегородском художественном музее холсты были не только привезены из мастерской художника в Санкт-Петербурге, но и предоставлены из частного собрания Инны Баженовой (Москва).

Владислав Разгулин – уроженец города Заволжье Нижегородской области. Выставка "В тени приморских улиц" – его первая масштабная персональная экспозиция в Нижнем Новгороде. Ранее работы Владислава Разгулина нижегородцы могли видеть только на коллективных выставках.

"Владислав Разгулин живет в Петербурге, а за вдохновением он каждое лето ездит в свой любимый Крым. Природа морского побережья, геометрия южных городских улиц стали главной темой его живописи. На полотнах Владислава мы видим яркие цвета и их смелые контрасты, эмоционально наполненные образы. Самые насыщенные цвета и экспрессивные линии он укрощает и приводит в гармонию, сочиняя свой гимн красоте южной природы", – рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Наталья Соколова.

Выставка "В тени приморских улиц" будет работать до 22 октября. Экспозиция доступна и по "Пушкинской карте".

Ранее сообщалось, что выставка наивного искусства "Ну какой же ты наивный!" будет доступна в НГХМ до 24 сентября.