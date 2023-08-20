Капремонт плотины на реке Медянка в Сеченовском районе завершится в сентябре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капремонт плотины на реке Медянка в Сеченовском районе завершится в сентябре, сообщили в министерстве экологии Нижегородской области.

Глава Минэкологии региона Денис Егоров в ходе осмотра ремонтных работ на данном объекте заявил, что плотину решили капитально реконструировать из-за большого износа гидротехнического сооружения.

Как подчеркнул министр, фактически плотина находилась в аварийном состоянии, под угрозой затопления находились жилые дома.

"На объекте проведены работы по армированию, монтаж двух металлических труб, произведено бетонирование опорной стенки, обоймы, водобойной стенки, ведутся подготовительные работы для железобетонного крепления откосов водобойного колодца", - рассказал Денис Егоров.

Ремонт плотины осуществляется по федеральной программе "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Срок сдачи работ по контракту – 30 сентября 2023 года. Стоимость контракта составила 14,5 млн рублей, из которых 10,2 млн – из федерального бюджета, 3,2 млн – из областного и 1 млн – из местного бюджета.

Ранее сообщалось, что озеро Тосканка в Павловском районе начало восстанавливаться после обмеления.