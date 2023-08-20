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Общество

Электробус ГАЗель вышел в финал премии "Лучший промышленный дизайн России"

23 августа 2023 16:18  [54] Общество

Фото: с сайта премии

Команда премии "Лучший промышленный дизайн России" объявила о составлении шорт-листа, в который вошло 70 проектов. Об этом рассказали специалисты департамента инвестиционной и промышленной политики в рамках Московского урбанистического форума.

Как сообщает телеканал "360", конкурс был учреждён по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина с целью популяризировать промдизайн среди производственных предприятий, а также простимулировать развитие этой сферы и выявить достижения в ней.

На соискание премии поступило более 500 заявок из 36 регионов страны. На прошлой неделе завершилось народное голосование, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек. Из 500 заявок было отобрано 70, а итоги будут подведены 28 августа.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики рассказали, что специалисты оценивали на конкурсе мебель, предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в номинациях "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип".

Горьковский автомобильный завод представил на конкурс первый в России низкопольный электробус малого класса - ГАЗель e-City. Проект вышел в финал конкурса в номинации "Дизайн-продукт" и претендует на победу в категории "Транспортное средство".

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Теги:
ГАЗ Конкурсы Промышленность
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