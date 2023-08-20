Участки около нижегородских образовательных учреждений на соблюдение требований безопасности проверят до 1 сентября Общество

В Нижнем Новгороде состоялось выездное совещание рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения возле образовательных учреждений. Объезды проходят в рамках акции "Дорога к школе" проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" при участии Штаба общественной поддержки.

"Как говорят, лучше болезнь предупредить, чем лечить. И поэтому ежегодно мы проводим такие выезды, проверяем, как организованы маршруты к школам, детским садам, чтобы не было нарушений, чтобы максимально была обеспечена безопасность для детей. Данные о выявленных нарушениях передаем в надлежащие инстанции для устранения. Такие мониторинги с участием нашего партактива, депутатов проходят по всему региону", - сообщил руководитель региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Виктор Лунин.

Во время объезда комиссия учитывает ненормативное состояние или отсутствие пешеходных переходов, ограждений, дорожных знаков, светофоров, разметки, освещенность.

"В рейдах всегда участвуют представители ГИБДД, обязательно профильный департамент, профильные предприятия администрации города. И сразу на месте протокольно мы фиксируем возникающие вопросы и проблемы, без затяжки коллегиально обсуждаем их решение, пути реализации", - отметил региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги", председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович.

В ходе проверки рабочая группа посетила несколько объектов.

Так, перед школой №19, расположенной на улице Славянской, для улучшения организации движения необходимо обновить дорожную схему и оборудование в соответствии с современными нормативными требованиями. Уже достигнута договоренность с частной компанией, которой принадлежит часть территории. Комиссия приняла решение проверить результаты по окончании работ.

На дороге с обеих сторон у школы №18 на улице Невзоровых, которую проверяли ранее, имеются пешеходные переходы, установлены светофоры, дорожные знаки. Участники комиссии обратили внимание на открытый проход напротив учебного заведения с тротуара на проезжую часть, который необходимо закрыть ограждением.

На улице Бекетова члены комиссии оценили пешеходный переход, который находится на оживленном участке дороги, ведущем к областной специальной школе для слепых и слабовидящих детей и гимназии №53. Здесь установили специальный светофор с голосовым сопровождением.

"В этом году был открыт светофорный объект на пересечении улиц Бекетова - Заярская. С такой просьбой обратилось руководство школы-интерната для ребят с нарушением зрения. Также здесь рядом расположена 53 гимназия, и по этой дороге постоянно ходят школьники. Продумали оптимальное решение для установки такого светофора – это пилотный проект совместно с ГИБДД. Педагоги, дети и жители говорят, что стало намного удобнее и безопаснее. Кроме того, во время объезда обнаружили некоторые недочеты – на Заярской – покосившуюся опору для светофора и знаков. Также принято решение об обустройстве здесь дополнительного оборудования для безопасности – искусственной дорожной неровности и пешеходного перехода", - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников.

Во время осмотра проезжей части у школы №122 на улице Верхней было дано поручение о вырубке кустарников, закрывающих дорожные знаки и мешающих проходу. Помимо этого, участники совещания обсудили возможность организации парковки для автомобилей, на которых привозят детей в школу, и оптимизации дорожного движения на этом участке.

По итогам объезда Станислав Прокопович подчеркнул, что повышение безопасности дорожного движения, особенно у социальных учреждений, одна из ключевых задач партийного проекта «Безопасные дороги» и национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Всё, что касается социально значимых объектов – будь то дошкольные организации, образовательные учреждения, поликлиники, больницы – это работа системная, она ведется в течение года. Сегодня, можно сказать, финишный выезд, потому что до начала учебного процесса остается меньше 10 дней. Объехали семь образовательных учреждений, два из них были проверены нами годом ранее. Убедились, что в целом все замечания устранены, но есть некоторые недоработки. Получили от коллег из администрации ответ, что к 1 сентября все будет исправлено", - сказал координатор партпроекта.

Как сообщили в администрации города, сразу после инспекционного объезда опора на улице Бекетова была приведена в надлежащее состояние, также уже убраны кустарники рядом со школой №122.

Напомним, в рамках партпроекта "Безопасные дороги" в регионе проходит ежегодная акция "Дорога к школе" по выявлению опасных участков дорог к образовательным заведениям. Учитываются ненормативное состояние дорожного покрытия, отсутствие соответствующих знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения.

Ремонт и строительство автомобильных дорог, организация безопасного дорожного движения выделено как одно из приоритетных направлений в работе "Единой России". В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.