Более 50 шахматистов сразились в межнациональном турнире в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Дом народного единства

23 августа в Доме народного единства состоялся межнациональный шахматный турнир "Матч дружбы. Шахматы". Праздник прошел под девизом: "Мы за межнациональное согласие и спортивные принципы отношений!".

"Дружба" - какое доброе слово, и с каким хорошим смыслом. Дружбу люди пытаются постичь годами, проходя через множество споров и разногласий, в которых рождается истина, в которых появляются настоящие друзья. Шахматы в этом плане одна из самых благородных игр, где споры разрешаются без слов и опрометчивых действий. Турнир "Матч дружбы. Шахматы" - прекрасная возможность встретиться со старыми добрыми друзьями за игровым столом и обрести новых друзей – единомышленников!", - отметил заместитель министра спорта Нижегородской области Владимир Холопов на открытии турнира.

В интеллектуальных баталиях приняли участие более 50 шахматистов разных стран и национальностей: русские, армяне, азербайджанцы, татары, белорусы, таджики, евреи, корейцы, чуваши, таджики, представители Туркменистана, Колумбии, Эквадора. Среди участников турнира – интернациональная команда и сборная Дома народного единства.

"Интеллектуальные баталии на черно-белом поле разрушают все барьеры. На турнире у шахматистов разных возрастов и национальностей — универсальный язык общения. Они знакомятся, прекрасно понимают друг друга и познают не только шахматную науку, но и другую культуру. Такие мероприятия способствуют укреплению и развитию межнациональных связей. Команды не только продемонстрировали достойный уровень игры и спортивный характер, но и продемонстрировали сплоченность и дружбу", — подчеркнул руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

"Шахматы – уникальная игра, которая прошла испытание временем. Она стирает границы между людьми – в нее можно играть, даже не зная языка соперника и на любой площадке, дома, на улице или в нашем Штабе, например. Уверен, интерес к шахматам благодаря нашему турниру возрастет", - добавил заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Шамиль Мансуров.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 5 туров с использованием программы жеребьевки Swiss Manager. Как отметили участники турнира, соревнования оказались напряженными и интересными одновременно, с многочисленными содержательными партиями.

Итоги турнира:

1 место – интернациональная команда "Дави на ГАЗ»"

2 место - команда национально-культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода;

3 место - команда местной корейской национально-культурной автономии Нижнего Новгорода.

Победителем среди мужчин в номинации "Личный зачет" стал Алексей Жауров.

Победителем среди женщин в номинации "Личный зачет" стала Светлана Черникова.

Самым молодым результативным игроком стал 7-летний Святослав Романченко.

Приз зрительских симпатий вручен чувашской семье Ивановых.

Напомним, организаторами межнационального спортивного праздника выступили Дом народного единства и местная национально-культурная автономия азербайджанцев г. Нижнего Новгорода при поддержке Штаба общественной поддержки "Единой России", министерства спорта Нижегородской области, департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода, МБОУ ДО "Спортивная школа №9".