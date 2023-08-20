Заведующую детсадом в Кулебакском районе осудят за мошенничество Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заведующую детсадом в Кулебакском районе осудят за мошенничество. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2015 по 2022 года обвиняемая трудоустроила в учреждение дворника, который фактически не выполнял свои обязанности. Зарплату сотрудника она забирала себе, направляя в бухгалтерию недостоверные данные.

Кроме того, женщина оформила воспитателя на должность социального педагога, которая по факту данные функции не выполняла. Зарплату за совмещение должностей воспитатель передавала заведующей.

Общая сума похищенных средств составила более 600 тысяч рублей (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения - 12 эпизодов) и 292 ч. 1 УК РФ (служебный подлог - 5 эпизодов).

Обвиняемая частично признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что заведующая детским садом в Городце обвиняется в присвоении 120 тысяч рублей.