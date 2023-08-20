ОМК поддержит создание Ресурсного центра по социокультурной инклюзии в Выксе Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Презентация концепции Ресурсного центра по социокультурной инклюзии, который планируют запустить на базе музея истории ВМЗ при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие", прошла в Выксе.

Ресурсный центр станет логичным продолжением проекта по социализации людей с инвалидностью "Выкса. Доступ есть", который реализует с 2018 года фонд "ОМК-Участие". Центр призван повысить доступность культуры для людей с инвалидностью и особыми потребностями, расширить возможности для их деятельного участия и самореализации в социокультурных практиках городского округа и близлежащих территорий. Добиться этого планируют за счет развития доступной инфраструктуры, позволяющей людям с инвалидностью свободно выбирать и посещать учреждения культуры предлагать инициативы и взаимодействовать с другими участниками культурной жизни.

Концепцию Ресурсного центра подготовила группа экспертов в области социокультурной инклюзии, сформированная Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России), совместно с сотрудниками музея и фонда с учетом запросов от сообществ людей с инвалидностью. Планируется, что на базе музея истории ВМЗ будут аккумулировать успешный опыт в области социокультурной инклюзии и доступной среды, распространяя этот опыт на другие культурные и социальные учреждения, на собственном примере демонстрировать высокие стандарты реализации инклюзивного подхода, инициировать и поддерживать исследовательскую работу по изучению запросов со стороны целевой аудитории.

Работа Ресурсного центра будет иметь внутреннее и внешнее направления, а пользователями центра станут люди с инвалидностью и особыми потребностями, их семьи и те, кто представляет их интересы, сообщества, культурные и образовательные институции, государственные и муниципальные учреждения, органы власти и некоммерческие организации, проектные команды, волонтеры, жители и туристы, интересующиеся темой инклюзии в сфере культуры, люди, ведущие активную культурную жизнь.

"Концепция Ресурсного центра согласуется с долгосрочной целью фонда по вовлечению людей с инвалидностью в культурную и общественную жизнь города, которую мы вместе с местной администрацией обозначили в общей стратегии развития инклюзивного направления в Выксе. Благодаря широкому набору компетенций в области развития инклюзии у специалистов музея истории ВМЗ и поддержке наших партнеров, мы хотим открыть центр, который будет аккумулировать организационные, методические, информационные и иные ресурсы, направленные на создание доступной среды и продвижение инклюзивных практик. Статус Ресурсного центра позволит музею стать значимой площадкой для коммуникации и сотрудничества всех заинтересованных сторон, разделяющих миссию и ценности построения инклюзивной социокультурной среды", – отметила генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.