Владислав Атмахов: "Земли у нас много, но не хватает рук" Политика

Руководитель комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии, кандидат в губернаторы от ЛДПР Владислав Атмахов в интервью "Нижний Сейчас" рассказал о том, с чем он идет на выборы, что может предложить нижегородцам.

- Вы уже не первый созыв в Заксобрании. Сейчас большую часть законопроектов вносит губернатор. Какой законопроект, в случае избрания, вы бы внесли в первую очередь?

- Интересный вопрос. Есть мысль, мы можем стать первым "зелёным" регионом в стране. Вопросов много на самом деле. Есть вопросы, которые не проходили. Но не потому, что кто-то не хотел принимать, желания комитета часто совпадали с желаниями губернатора и правительства, но не хватало денег.

Никто не спорит, что, к примеру, нужны чистые реки. Выделяют федеральные средства на сохранение Волги – в основном на строительство очистных – но на всех не хватило. Многие муниципалитеты продолжают просить финансирование. Но это должны быть федеральные деньги. И регион должен правильно лоббировать интересы. У Глеба Сергеевича (Никитина, - прим.), кстати, неплохо получалось. Если я приду на его место, то, как минимум, в этом направлении продолжу дальше – просить больше денег на экологию.

Еще один вопрос специально оборудованные места (слипы) для маломерных судов. Такой комплекс стоит 20-25 млн рублей. Законодательство говорит – спускать везде нельзя, если только на руках, не подъезжая к берегу. Штрафы – до пяти тысяч рублей. Если в Нижнем Новгороде такие комплексы еще есть, то в области, кроме разве что Дзержинска, нет.

Мы почти были готовы начать работу в 2020 году, но в 2019 случилась пандемия, закончилась пандемия – началась СВО, и говорить сейчас о слипах сложно. Получается замкнутая история: рыбаки приезжают, их штрафуют. Рыбаки готовы спускать там, где можно, но где? Ситуация абсурдная, надо хотя бы по одному комплексу в больших населенных пунктах делать. Мы Заксобранием пробовали пойти другим путем: раз нет федеральной программы, то может прекратить пока штрафовать. Но нам ответили, что этого сделать невозможно.

- К вопросу об экологии. Как вы можете оценить работу операторов по ТКО?

- Хорошо, что появилась возможность лишать их этого статуса. Первого лишили, еще один – в "желтой" зоне. Операторов надо жестче контролировать. Они в конце года обращаются за выпадающими доходами – якобы перевезли мусора больше, чем заложено в программах, и люди оплачивают. Но раз такая проблема, может им попросить правительство пересчитать программу, сделать обоснование, почему не хватает денег, заложенных в платежки. А может сами операторы хитрят. Чтобы это понять, надо проверить, куда ездит каждая машина, куда тратят средства, насколько обоснованна инвестиционная составляющая. В свое время они побежали, расталкивая всех руками и ногами, и кто бы из других регионов ни приходил, всех погнали. Встали эти, получили финансирование. Второй вопрос – откуда, мы не знаем, и не будем эти вопросы задавать. Но это финансирование мы где видим? В платежках, 30% – инвестсоставляющая. Если они построили перерабатывающий комплекс, а он реально не работает, то мы с вами платим в воздух.

- У вас в программе говорится о "зеленых районах". Что это?

- В области можно запустить проект создания экологического района. Чтобы в новых домах устанавливали измельчители для пищевых отходов. У нас эти отходы попадают в ведро, оттуда в контейнер. Они гниют, особенно летом, запах соответствующий. Мусор привлекает птиц и животных, которые его растаскивают. И до сих пор непонятно, кто его должен собирать, потому что операторы отвечают только за контейнеры. Все, что вывалилось, их не интересует.

Далее мусор поступает на переработку, но отфильтровать полезные фракции уже не может даже современное оборудование. То есть, мы заплатили в инвестсоставляющей за дорогостоящее оборудование, а оно тут бесполезно. Ну, это мое мнение.

Разговаривал с нижегородским, кстовским и дзержинским водоканалами. Все говорят: "Дайте нам этих органических отходов". У нас первая очистка воды идет за счет органики, микробов, которые должны ее кушать. Сейчас попадающая в канализацию химия убивает органику. И водоканалы докупают ее, чтобы кормить этих своих микробов. В среднем около 30% ТКО – органика, и сброс ее измельченной в канализацию – плюс для водоканалов. Кто-то из неграмотных начинает кричать, что сети не выдержат. Выдержат. Это проверяли, у меня есть документ.

Иногда смотрю иностранные фильмы – человек выпрыгнул в мусорный бак, отряхнулся и пошёл дальше. Там в основном сухой мусор, запаха нет. Я смотрел перерабатывающий комплекс в разных странах. Современное оборудование разделяет бумагу, пластик и прочие отходы. А у нас мусор, загрязнённый жидкой органикой с нашей кухни, сортировать невозможно.

Надо сделать хотя бы один такой район, потом двигаться дальше. И всего лишь надо строительные СНИПы менять. В дальнейшем можно на уровне региона решать вопрос. Многие говорят: "а как в старых домах?". Элементарно: ничего не мешает Фонду капремонта при замене труб установить измельчители. Я ездил с этим предложением в Госдуму. Но мы должны понимать, что это коснется регоператоров, которые вложили деньги, а мы у них 30% мусора, а значит и платежек, заберем. Это большая серьезная работа, должен быть серьезный настрой у губернатора, и серьезные лоббистские возможности. Но если мы это сделаем, это будет революция всего экологического комплекса страны.

- Сейчас много внимания уделяют поддержке участников СВО и их семей. Считаете ли вы ее достаточной?

- Действительно много делают и на федеральном, и на уровне региона. Но мы недаром открыли центр поддержки. Мы встречаем людей, у которых сложились непонятные отношения с правительством. Вопрос не в том, что что-то не дают. Бывает недопонимание, из-за него людей посылают то туда, то сюда. Сказать, что это глобальная проблема – нет. Недопонимание существует, но оно по большей части решается.

Хочу добавить, что в ЛДПР все региональные отделения оказывают точечную помощь. Приходят люди, просят отвезти посылку конкретному бойцу в какую-то часть, потому что точечно она приходит более оперативно и непосредственно в руки. Так было в Великую Отечественную войну, когда весточка на фронт уходила непосредственно из дома. Мы такие вещи набираем, набралось у нас полмашины, ещё половину добавляем продуктов, письма и рисунки детей, отвозим в конкретную часть. Вы не представляете, какая это радость у ребят, когда они вживую получают это все!

- Какие категории населения, на ваш взгляд, сейчас обделены внимание власти?

- Очень важная тема – отток жителей из села. Ушли иностранные предприятия, которые делали продукты с химией. Настал момент, когда наши могут увеличивать производство экологической продукции, а для этого нужно развивать село. Один из вариантов – программа, которая была при Валерии Павлиновиче (Шанцеве, - прим.). Не люблю его вспоминать, не самый он лучший пример, к сожалению, для области. Но была программа, она федеральная, и, к сожалению, закончилась. Это "сельский доктор", "сельский учитель" и так далее, когда специалистам строили дома, давали автомобили. Программа поправила ситуацию во многих районах, ее надо возобновить и расширить. Есть люди, готовые работать в полях, но им там негде жить. И звать надо в села с инфраструктурой, чтобы была возможность водить ребенка и в детсад, и в школу, и получать медпомощь. Земли у нас много, но не хватает рук. Губернатор, который зайдёт на срок, должен об этом побеспокоиться.

- Еще у вас в программе есть вопрос, касающийся запахов от предприятий. Как с этим бороться?

- Сейчас нормируют ПДК – предельно допустимую концентрацию веществ. Но запахи нельзя нормировать. Мы сколько не обращались, этот закон сложно принять. Мое мнение, и многие уже к этому пришли: берем и переносим предприятие, даем ему от государства бесплатную землю в промзоне – с коммуникациями и всем необходимым – и просим переехать. Не на что строить производство на новом месте? Надо продать участок под существующим заводом, застройщики его с радостью купят. Можно дать заводу землю и, например, пять лет – на поиск инвестора. Можно подключить банки при поддержке правительства и лично губернатора. В итоге выносим пусть официально не вредное, но мешающее людям производство на окраину. А в городе появится новый жилой микрорайон.

- Вопрос по партийной линии. Какие настроения в отделении партии после ухода Владимира Жириновского?

- Чем дальше уходит время, тем больше его предсказаний сбывается. После его смерти огромное количество людей пришло в партию. Люди поверили в правду, очень много книг осталось от Владимира Вольфовича, напутствий, пожеланий о том, как он видит будущее России.

- Много ли приходит молодежи?

- Очень много. ЛДПР создает максимально короткий путь для самореализации. Если человек активный, хочет себя показать, то, например, в партии власти много "золотых" мальчиков и девочек, у нас так не проходит.

Сейчас в целом ситуация меняется. Меньше приходят на выборы "с чемоданами" люди, которые говорят: "Я работать не буду, вот мой чемодан, я хочу стать депутатом". Больше требований у ЛДПР к кандидатам. Раньше, на этапе становления, было всякое. Но теперь депутаты – слуги народа. С каждым созывом качество депутатского корпуса становится лучше. И просьба к населению – верить в себя и приходить на выборы, чем больше народу придет и выберет своих депутатов, своих губернаторов, тем более качественный результат.

- Ваши дети состоят в ЛДПР?

- У меня три сына и дочь, но по партийной линии пошел только один, хотя пробовали все. Ну, кроме дочери, ей еще только 16 лет. Старший – второй созыв депутат в Шатковском районе. Поехал координатором местного отделения, начал работать с людьми, школами, больницами, ему это интересно.

Один работает слесарем холодильных установок, и я об этом не жалею. Он получает хорошие деньги. Еще один работает на военном заводе мастером, тоже хорошо зарабатывает. У каждого свой выбор, они его сделали сами.

- Экспресс-вопрос: Платные парковки – вы за или против?

- Против.

- А как насчет городовых в Нижнем Новгороде?

- Двояко. Если мы говорим о городовых, как о наведении порядка, это неправильно, они не должны подменять полицию. Если говорим как об исторической особенности, то я за. Но не в том виде, когда ходит городовой, который как бы должен охранять порядок, а за ним ходят еще два охранника. Это смешно. Как было раньше: идет городовой, он свистнул, и вся шпана разлетается. А сейчас – заявлено было красиво, но исполнено не очень.

По парковкам тоже не доработали. И сама программа, через которую оплачивают, нормально не работает. И встать все равно негде. Народ от нововведений должен быть доволен. Если ввели платные парковки, то город хотя бы должен стать чистым, без пробок в центре. А у нас не так.

- Есть ли в правительстве области такие люди, которых вы бы точно уволили в случае избрания губернатором?

- Когда приду, тогда и скажу. На самом деле, если без шуток, я считаю, что Глеб Сергеевич создал неплохую команду. Но надо понимать, что любой человек приходит с командой. У меня есть своя команда, у Глеба Сергеевича другая, у Владислава Ивановича (Егорова, - прим.) – третья. Уровни может быть разные, но чем мы выше поднимаемся, тем большую команду мы создаем. И в команде должны быть люди, которым доверяешь. Это очень важное качество руководителя – уметь давать правильные задачи, распределять полномочия и контролировать историю. Я в своей команде абсолютно уверен, так как в партии уже 20 лет. Я иду с конкретно подготовленной командой. Изменится ли что-то там? Скорее всего, изменится. Но профессионалы конечно останутся. Я со многими общался за эти годы как депутат, и если они захотят работать, то они останутся.

- Не может решиться вопрос с увековечением памяти Владимира Жириновского в Нижнем Новгороде. Почему? Для читателей напомним, комиссия Гордумы по МСУ поддержала присвоение имени Жириновского бульвару, но вопрос не стали включать в повестку Думы, пояснив, что ходатайство должен еще рассмотреть комитет по увековечению, но он его так и не рассмотрел.

- Им видать сверху [сказали] что-то, и они решили, что пока подождем. Сейчас ждем. Навряд ли что-то изменится, пока идут эти выборы. История покажет, расставит точки на свои места.

*Размещение публикации оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Нижегородской области Атмахова Владислава Олеговича