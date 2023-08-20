Владислав Атмахов представил свою программу в качестве кандидата в губернаторы Нижегородской области

Поддержка участников СВО:
1) приравнять невыплату денежного довольствия участникам СВО к преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства и строго наказывать фигурантов дел о невыплатах вплоть до многолетнего лишения свободы;
2) распространить правила «военной ипотеки» на сотрудников Росгвардии, МВД, добровольческих формирований, которые принимают участие в проведении СВО;
3) предоставить ветеранам боевых действий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости;
1) Создать программу, нацеленную на улучшение экологии региона, охватывающую все сферы жизни. Начать её реализацию с микрорайонов, затем перейти к городам, городским округам и всей Нижегородской области. Сделать наш субъект самым экологичным в стране!
2) Законодательно урегулировать все вопросы, связанные с обращением с ТКО.
3) Жёстко контролировать работу региональных операторов.
4) Ввести льготы для компаний, занимающихся строительством и применяющих зелёные технологии.
5) Обеспечить муниципалитеты контейнерами и контейнерными площадками.
6) Создать полноценную систему раздельного сбора ТКО, ввести ощутимое финансовое поощрение населения за разделение мусора. Добиться 100% переработки отходов к 2030 году.
7) Добиться того, чтобы на расчистку малых рек Нижегородской области финансирование было увеличено, как минимум, вдвое.
8) Решить вопрос нормирования запахов. В настоящее время нормируется ПДК вредных веществ воздухе. В то время как при наличии раздражающего запаха, превышений ПДК может не быть и привлечь к ответственности лицо нельзя.
9) Решить вопрос строительства на территории региона специализированных мест (слипов) для спуска на воду маломерных судов. Сейчас их нет, в итоге, 40 тысяч рыболовов любителей и 10 тысяч владельцев маломерного флота являются нарушителями закона. И совершаемые ими действия создают угрозу загрязнения водных объектов.
10) Разработать региональную программу строительства и модернизации очистных сооружений в муниципальных образованиях области, не попавших в федеральную программу «Оздоровление Волги».
11) Создать новые озеленённые территории в столице Приволжья с целью решения проблемы загрязнения воздуха. Организовать места, отвечающие всем санитарно-гигиеническим требованиям для отдыха на воде и купания.
12) Регулярно проводить рейды в лесах, садовых товариществах и зонах отдыха с целью выявления и устранения несанкционированных свалок. Установить камеры для фиксации нарушений, внедрить на территории области механизм привлечения к административной ответственности за правонарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения (по аналогии со штрафами ГИБДД).
13) Заниматься экологическим образованием населения: ввести в школах уроки экологической грамотности. Делая вклад в образование подрастающего поколения в этой отрасли сегодня – через 10-20 лет мы получим общество, которое заботится о природе.
- рассмотреть возможность присвоения школам звания "Зеленая школа" исходя из установленных критериев.
- ввести экологический рейтинг предприятий области, предусмотреть для победителей налоговые или иные льготы.
- установить одним из критериев для оценки работы глав муниципальных образований - экологический критерий.
Приведём экологию региона к балансу!
Демография
За последние 30 лет уровень смертности в регионе вырос на 30%, а уровень рождаемости сократился на 40%. С 90-х годов население региона сократилось на 17%.
1) внедрить дополнительные меры по поддержке молодых семей: введение семейных сертификатов на покупку первого автомобиля, прогрессирующие скидки на оплату коммунальных услуг и т.д.
3) построить новые детские сады и школы в каждом районе. Люди не должны ждать свою очередь на получение места в детском саду годами, и, тем более, ездить в образовательные учреждения далеко от дома.
4) женщине, у которой двое и более детей, сократить часы рабочей недели без потери заработной платы;
5) создать систему поощрения женщин за отказ от аборта;
6) ввести в школах уроки семейного воспитания;
7) создать программы бесплатного лечения от бесплодия;
Экономика
1) За налоговые льготы для перевода бизнеса из мегаполисов в малые города. Собираемые налоги от крупных предприятий оставлять в регионе. Направлять их на развитие инфраструктуры, дорог и транспортной системы.
2) Создание условий для развития массового фермерства:бесплатная земля, низкие налоги, возрождение рынков и сельскохозяйственных ярмарок. Необходимо обязать крупные сети закупать продукцию местных производителей.
Здравоохранение
1) Создать единую систему оплаты труда медицинских работников на региональном уровне, чтобы устранить неравенство зарплат в столице Приволжья и небольших населённых пунктах и городах.
2) Вернуться к системе распределения выпускников медицинских вузов, получивших образование на бюджетной основе. При этом необходимо обязательно предусмотреть систему стимулирования и «подъемных» для распределенных молодых специалистов.
3) Построить бесплатные медицинские центры в каждом населённом пункте региона.
1) Обеспечить высокое качество и равный доступ к образованию для всех, независимо от места проживания – в столице региона, в городе или на селе.
2) сделать бесплатное обучение во всех технических вузах и факультетах на 10 лет. Поступление организовать на конкурсной основе.
3) Гарантировать первую работу выпускникам ВУЗов, но сохранить за ними право отказаться от предложения в случае необходимости.
1) Ввести жесткий контроль за управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также провести независимый аудит тарифов ЖКХ.
2) Лишать лицензий ДУКи, игнорирующие жалобы граждан.
3) Максимально упростить механизм получения льгот и субсидий на оплату ЖКУ для всех категорий граждан.
4) Привязать строительство жилья к обязательному созданию соответствующей инфраструктуры. Девелоперы должны нести ответственность перед покупателями жилья и местной властью по договорам развития прилегающей территории.
1) Упростить действующий порядок награждения ведомственными знаками отличия «Ветеран труда».
2) Предоставить пенсионерам право на получение ежегодной предновогодней выплаты.
3) Предоставить детям –инвалидам путевки на санаторно–курортное лечение в целях профилактики не только основных заболеваний, но и сопутствующих заболеваний, не являющихся причиной установления их инвалидности.
4) Предоставить неработающим гражданам, которые осуществляют уход за ребенком –инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, за престарелым, нуждающемся в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, право на получение ежемесячной выплаты в размере 15 000 рублей.
5) Компенсировать инвалидам по слуху затраты на аккумуляторы для слуховых аппаратов.
1) Обеспечить строительство современной усадебной застройки и малоэтажного строительства в селе со всей необходимой инфрастуктурой и коммуникациями. Вместо развития в России немногих мегаполисов - развивать всю территорию страны.
2) Газифицировать все населенные пункты в сельской местности.
3) Все населенные пункты Нижегородской области должны иметь круглогодичную автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.
4) В городах и других населенных пунктах повсеместно открывать сельскохозяйственные рынки без взимания арендной платы с жителей Нижегородской области, реализующих продукцию со своего огорода.
1) Ввести тематические уроки в школах;
2) Ввести летние патриотические лагеря в школах.
*Размещение публикации оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Нижегородской области Атмахова Владислава Олеговича
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+