Владислав Атмахов представил свою программу в качестве кандидата в губернаторы Нижегородской области Политика

ЛДПР – партия Победы!

Поддержка участников СВО:

1) приравнять невыплату денежного довольствия участникам СВО к преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства и строго наказывать фигурантов дел о невыплатах вплоть до многолетнего лишения свободы;

2) распространить правила «военной ипотеки» на сотрудников Росгвардии, МВД, добровольческих формирований, которые принимают участие в проведении СВО;

3) предоставить ветеранам боевых действий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости;

Стать первым зелёным регионом России!

1) Создать программу, нацеленную на улучшение экологии региона, охватывающую все сферы жизни. Начать её реализацию с микрорайонов, затем перейти к городам, городским округам и всей Нижегородской области. Сделать наш субъект самым экологичным в стране!

2) Законодательно урегулировать все вопросы, связанные с обращением с ТКО.

3) Жёстко контролировать работу региональных операторов.

4) Ввести льготы для компаний, занимающихся строительством и применяющих зелёные технологии.

5) Обеспечить муниципалитеты контейнерами и контейнерными площадками.

6) Создать полноценную систему раздельного сбора ТКО, ввести ощутимое финансовое поощрение населения за разделение мусора. Добиться 100% переработки отходов к 2030 году.

7) Добиться того, чтобы на расчистку малых рек Нижегородской области финансирование было увеличено, как минимум, вдвое.

8) Решить вопрос нормирования запахов. В настоящее время нормируется ПДК вредных веществ воздухе. В то время как при наличии раздражающего запаха, превышений ПДК может не быть и привлечь к ответственности лицо нельзя.

9) Решить вопрос строительства на территории региона специализированных мест (слипов) для спуска на воду маломерных судов. Сейчас их нет, в итоге, 40 тысяч рыболовов любителей и 10 тысяч владельцев маломерного флота являются нарушителями закона. И совершаемые ими действия создают угрозу загрязнения водных объектов.

10) Разработать региональную программу строительства и модернизации очистных сооружений в муниципальных образованиях области, не попавших в федеральную программу «Оздоровление Волги».

11) Создать новые озеленённые территории в столице Приволжья с целью решения проблемы загрязнения воздуха. Организовать места, отвечающие всем санитарно-гигиеническим требованиям для отдыха на воде и купания.

12) Регулярно проводить рейды в лесах, садовых товариществах и зонах отдыха с целью выявления и устранения несанкционированных свалок. Установить камеры для фиксации нарушений, внедрить на территории области механизм привлечения к административной ответственности за правонарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения (по аналогии со штрафами ГИБДД).

13) Заниматься экологическим образованием населения: ввести в школах уроки экологической грамотности. Делая вклад в образование подрастающего поколения в этой отрасли сегодня – через 10-20 лет мы получим общество, которое заботится о природе.

- рассмотреть возможность присвоения школам звания "Зеленая школа" исходя из установленных критериев.

- ввести экологический рейтинг предприятий области, предусмотреть для победителей налоговые или иные льготы.

- установить одним из критериев для оценки работы глав муниципальных образований - экологический критерий.

Приведём экологию региона к балансу!

Удвоить население России!

Демография

За последние 30 лет уровень смертности в регионе вырос на 30%, а уровень рождаемости сократился на 40%. С 90-х годов население региона сократилось на 17%.

1) внедрить дополнительные меры по поддержке молодых семей: введение семейных сертификатов на покупку первого автомобиля, прогрессирующие скидки на оплату коммунальных услуг и т.д.

3) построить новые детские сады и школы в каждом районе. Люди не должны ждать свою очередь на получение места в детском саду годами, и, тем более, ездить в образовательные учреждения далеко от дома.

4) женщине, у которой двое и более детей, сократить часы рабочей недели без потери заработной платы;

5) создать систему поощрения женщин за отказ от аборта;

6) ввести в школах уроки семейного воспитания;

7) создать программы бесплатного лечения от бесплодия;

Людям – денег, бизнесу – свободу!

Экономика

1) За налоговые льготы для перевода бизнеса из мегаполисов в малые города. Собираемые налоги от крупных предприятий оставлять в регионе. Направлять их на развитие инфраструктуры, дорог и транспортной системы.

2) Создание условий для развития массового фермерства:бесплатная земля, низкие налоги, возрождение рынков и сельскохозяйственных ярмарок. Необходимо обязать крупные сети закупать продукцию местных производителей.

Здравоохранение

1) Создать единую систему оплаты труда медицинских работников на региональном уровне, чтобы устранить неравенство зарплат в столице Приволжья и небольших населённых пунктах и городах.

2) Вернуться к системе распределения выпускников медицинских вузов, получивших образование на бюджетной основе. При этом необходимо обязательно предусмотреть систему стимулирования и «подъемных» для распределенных молодых специалистов.

3) Построить бесплатные медицинские центры в каждом населённом пункте региона.

Детям – достойное образование!

1) Обеспечить высокое качество и равный доступ к образованию для всех, независимо от места проживания – в столице региона, в городе или на селе.

2) сделать бесплатное обучение во всех технических вузах и факультетах на 10 лет. Поступление организовать на конкурсной основе.

3) Гарантировать первую работу выпускникам ВУЗов, но сохранить за ними право отказаться от предложения в случае необходимости.

Жильё и ЖКХ:

1) Ввести жесткий контроль за управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также провести независимый аудит тарифов ЖКХ.

2) Лишать лицензий ДУКи, игнорирующие жалобы граждан.

3) Максимально упростить механизм получения льгот и субсидий на оплату ЖКУ для всех категорий граждан.

4) Привязать строительство жилья к обязательному созданию соответствующей инфраструктуры. Девелоперы должны нести ответственность перед покупателями жилья и местной властью по договорам развития прилегающей территории.

Пенсионерам и инвалидам – помощь и защиту!

1) Упростить действующий порядок награждения ведомственными знаками отличия «Ветеран труда».

2) Предоставить пенсионерам право на получение ежегодной предновогодней выплаты.

3) Предоставить детям –инвалидам путевки на санаторно–курортное лечение в целях профилактики не только основных заболеваний, но и сопутствующих заболеваний, не являющихся причиной установления их инвалидности.

4) Предоставить неработающим гражданам, которые осуществляют уход за ребенком –инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, за престарелым, нуждающемся в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, право на получение ежемесячной выплаты в размере 15 000 рублей.

5) Компенсировать инвалидам по слуху затраты на аккумуляторы для слуховых аппаратов.

Улучшить жизнь на селе!

1) Обеспечить строительство современной усадебной застройки и малоэтажного строительства в селе со всей необходимой инфрастуктурой и коммуникациями. Вместо развития в России немногих мегаполисов - развивать всю территорию страны.

2) Газифицировать все населенные пункты в сельской местности.

3) Все населенные пункты Нижегородской области должны иметь круглогодичную автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.

4) В городах и других населенных пунктах повсеместно открывать сельскохозяйственные рынки без взимания арендной платы с жителей Нижегородской области, реализующих продукцию со своего огорода.

Вырастим поколение настоящих патриотов!

1) Ввести тематические уроки в школах;

2) Ввести летние патриотические лагеря в школах.

*Размещение публикации оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Нижегородской области Атмахова Владислава Олеговича