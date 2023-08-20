Евгений Люлин провел заседание Ассоциации нижегородских МСУ при ЗСНО в Сокольском округе Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Ассоциация представительных органов муниципальных образований Нижегородской области при Законодательном Собрании 24 августа проводит выездное заседание в Сокольском округе под председательством спикера ЗСНО Евгения Люлина.

Участниками мероприятия стали первый заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель Экспертного совета по реализации Стратегии развития Нижегородской области Ольга Щетинина, заместитель председателя регионального парламента Денис Бакиев, депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области Рустам Досаев и Владимир Беспалов, министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, депутаты регионального парламента, руководители Земских собраний, Городских дум и Советов депутатов городских и муниципальных округов региона.

Традиционно заседание Ассоциации предваряет посещение объектов. В Сокольском участники посетили фабрику по производству экологически чистых флизелиновых обоев "Лоймина" и "Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства".

Продукция фабрики "Лоймина" уникальна не только для Нижегородского региона, но и для страны в целом – во многом, благодаря постоянному совершенствованию технологий печати и оборудования. Основу коллектива составляют высококвалифицированные специалисты, а заработная плата остаётся самой высокой в районе.

"На предприятии я работаю уже 9 лет и могу точно сказать, что работа фабрики способствует всестороннему развитию нашего района. Приятно, что очень много делается для молодых специалистов и их семей. На предприятии работают 150 человек – всё это жители Сокольского. Благодаря высокой и стабильной зарплате, многие хотят жить и работать именно здесь", - рассказал сотрудник предприятия "Лоймина" Матвей Плотников.

Сотрудничество с надёжными партнёрами позволяет предприятию проводить грамотную социальную политику. Руководство фабрики оказывает адресную благотворительную помощь социальным учреждениям района. Кроме того, для работников предприятия приобретены 7 служебных квартир, оказывается материальная поддержка молодым родителям.

"Предприятие не только активно пользуется мерами господдержки, но и очень много отдает взамен – работникам и обществу в целом. Помогает в благоустройстве набережной, общественных пространств, проводит мероприятия для жителей округа. Сейчас строят обучающий центр в Сокольском для штукатуров и маляров с гостиницей на 11 номеров. Яркий пример ответственного бизнеса, который не ждет, когда его попросят, а сам заботится о месте, где работает", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

После визита на фабрику, участники Ассоциации посетили "Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства". Учебное заведение имеет хорошую базу для реализации образовательных программ и организации внеурочной деятельности, располагает оснащенными мастерскими, лабораториями, кабинетами теоретической подготовки, студенческой столовой, автодромом. В техникуме работает высококвалифицированный педагогический коллектив. Более 80% преподавателей и мастеров производственного обучения имеют первую и высшую категории.

Вместе с тем, руководство техникума озвучило ряд проблем, требующих обсуждения парламентариев и представителей профильных министерств. В частности, заведение испытывает дефицит учебных площадей и преподавателей общеобразовательных дисциплин.

"Благодаря подобным выездным совещаниям мы, как депутаты, чётко понимаем полную картину происходящего, насущные потребности и накопленные вопросы муниципалитета. Не менее полезны такие встречи и для специалистов на местах. В своё время я был депутатом от Сокольского, поэтому проблемы территории знаю не понаслышке и нахожусь в курсе актуальных вопросов, которые вместе с коллегами продолжу держать на контроле и добиваться их решения", - поделился мнением по итогам визита депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Рустам Досаев.

Ранее Евгений Люлин принял участие в выездном совещании Совета Госдумы по вопросам развития речного пассажирского транспорта.