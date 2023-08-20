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Общество

ФАП открылся в селе Шишковердь Княгининского округа

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт ввели в эксплуатацию в селе Шишковердь Княгининского муниципального округа. 

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, объект был построен в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Для посетителей медучреждения доступны кабинет фельдшера, процедурный кабинет и санитарная комната. Работник фельдшерско-акушерского пункта будет оказывать медицинскую помощь как взрослым, так и детям.

"Для жителей села Шишковердь строительство и открытие нового ФАПа стало настоящим праздником! Раньше пациентов принимали в арендованном помещении муниципального здания. Теперь и медицинский персонал, и посетители фельдшерско-акушерского пункта находятся в комфортабельных условиях", – сказала и.о. главного врача Княгининской ЦРБ Оксана Белова.

По словам руководителя медучреждения, ФАП оснащен всем необходимым оборудованием в соответствии с действующими стандартами. Здесь имеется электрокардиограф, дефибриллятор, аппарат ИВЛ, ингалятор, тонометр, экспресс-анализатор кардиомаркеров и другое медицинское оборудование.

Ранее сообщалось, что новый цифровой аппарат для рентгенографии поступил в участковую больницу поселка Вахтан.

Также сообщалось, что больница №40 Нижнего Новгорода пополнилась новым компьютерным томографом.

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Теги:
Здравоохранение
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