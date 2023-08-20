"Молодежную аллею дружбы народов Евразии" заложили на берегу реки Борзовки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Молодежную аллею дружбы народов Евразии" заложили на берегу реки Борзовки в Нижнем Новгороде 24 августа.

Как рассказал министр экологии Нижегородской области Денис Егоров, вопрос улучшения экологического состояния малых рек является важным как для региона, так и для многих стран.

Выступая на форуме "Большая Евразия. Молодежь", Денис Егоров подробно рассказал о накопленном опыте Нижегородской области по реализации данных проектов.

Так, в регионе уже завершена расчистка пяти малых рек: это Вичкинза, Теша, Сатис, Имза, Княгинка. Общая протяженность расчищенных участков составила более 33 километров.

"С сентября 2022 года начались работы по расчистке Борзовки. Всего предстоит расчистить четыре километра русла реки, два из которых уже прошла техника. С берегов Борзовки вывезли более 16 тысяч тонн отходов. Подрядчик готов к сдаче первого километра. Благодаря проекту улучшатся экологические условия проживания 140 тысяч человек", - пояснил Денис Егоров.

На берегах реки ведутся уборка мусора, снос аварийных деревьев, кронирование деревьев.

Депутат Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова, также приявшая участие в закладке новой аллеи, отметила символичность названия нового природного уголка.

"Приятно, что сегодня нижегородской практикой решения экологических вопросов мы делимся с коллегами из других стран. Они видят, как молодежь может подключаться к реализации таких проектов. Надеюсь, мы вдохновили всех гостей на дальнейшее сотрудничество и реализацию наших успешных практик в их странах", - сказала Татьяна Скоробогатова.

Ранее сообщалось, что более 200 деревьев высадят вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде.

Напомним, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде.