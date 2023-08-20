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Новые выделенные полосы планируется ввести в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом в ходе прямого эфира Центра развития транспортных систем рассказал председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.
По его словам, в настоящее время департамент транспорта и ЦРТС ведут работу по мониторингу около 50 км магистральных улиц, на которых могут появиться новые выделенные полосы. Это Московское шоссе, проспекты Ленина и Гагарина, улица Новикова-Прибоя, Комсомольское шоссе.
"Работа очень непростая, деликатная. Деликатность в том, чтобы не ущемить права автомобилистов и пешеходов. Мы не может просто отсечь выделенной полосой часть магистральной дороги, забыв о прилегающих территориях, второстепенных дорогах, пешеходных переходах", - сказал Станислав Прокопович.
Сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается около 11 км выделенных полос. Расширение их сети может пройти уже в 2024 году.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект для контроля ситуации на дорогах разрабатывают в Нижегородской области.
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