Новые выделенные полосы планируется ввести в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые выделенные полосы планируется ввести в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом в ходе прямого эфира Центра развития транспортных систем рассказал председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.

По его словам, в настоящее время департамент транспорта и ЦРТС ведут работу по мониторингу около 50 км магистральных улиц, на которых могут появиться новые выделенные полосы. Это Московское шоссе, проспекты Ленина и Гагарина, улица Новикова-Прибоя, Комсомольское шоссе.

"Работа очень непростая, деликатная. Деликатность в том, чтобы не ущемить права автомобилистов и пешеходов. Мы не может просто отсечь выделенной полосой часть магистральной дороги, забыв о прилегающих территориях, второстепенных дорогах, пешеходных переходах", - сказал Станислав Прокопович.

Сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается около 11 км выделенных полос. Расширение их сети может пройти уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект для контроля ситуации на дорогах разрабатывают в Нижегородской области.