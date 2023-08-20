Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 августа 2023 18:22  [3] Новые выделенные полосы планируется ввести в Нижнем Новгороде в 2024 году
24 августа 2023 17:55  [57] Дизайн-код улицы Рождественской обновили в Нижнем Новгороде
24 августа 2023 17:44  [70] Самыми популярными у российских абитуриентов стали IT-специальности
24 августа 2023 17:23  [101] Строительство автоматических пунктов весогабаритного контроля продолжат в Нижегородской области
24 августа 2023 16:42  [110] "Молодежную аллею дружбы народов Евразии" заложили на берегу реки Борзовки в Нижнем Новгороде
24 августа 2023 16:25  [158] Награды конкурса "Серафимовский врач" получили 37 нижегородских медиков
24 августа 2023 15:59  [125] Станислав Прокопович: "Большое количество предложений отражает заинтересованность жителей в развитии транспортной инфраструктуры"
24 августа 2023 15:51  [124] День знаний может стать выходным для родителей школьников
24 августа 2023 15:32  [124] ФАП открылся в селе Шишковердь Княгининского округа
24 августа 2023 14:52  [129] Около 6,5 млн мошеннических угроз счетам клиентов пресекли российские банки
Общество

Новые выделенные полосы планируется ввести в Нижнем Новгороде в 2024 году

24 августа 2023 18:22  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые выделенные полосы планируется ввести в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом в ходе прямого эфира Центра развития транспортных систем рассказал председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.

По его словам, в настоящее время департамент транспорта и ЦРТС ведут работу по мониторингу около 50 км магистральных улиц, на которых могут появиться новые выделенные полосы. Это Московское шоссе, проспекты Ленина и Гагарина, улица Новикова-Прибоя, Комсомольское шоссе.

"Работа очень непростая, деликатная. Деликатность в том, чтобы не ущемить права автомобилистов и пешеходов. Мы не может просто отсечь выделенной полосой часть магистральной дороги, забыв о прилегающих территориях, второстепенных дорогах, пешеходных переходах", - сказал Станислав Прокопович.

Сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается около 11 км выделенных полос. Расширение их сети может пройти уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект для контроля ситуации на дорогах разрабатывают в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph