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Бизнес

Нижегородский производитель климатического оборудования увеличил выработку на 90% благодаря нацпроекту

25 августа 2023 09:17  [37] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское "ООО "Термал мастер рус" и Региональный центр компетенций оценили результат использования предприятием инструментов бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

Компания занимается выпуском климатического оборудования для транспорта, в том числе, автокондиционерами и авторефрижераторами.

Как пояснил глава Минпрома региона Максим Черкасов, компания получала запросы на снижение стоимости выпускаемой продукции и роста конкурентноспособности этого товара на рынке.

"Именно этот процесс был выбран в качестве пилотного для внедрения инструментов бережливого производства. За шесть месяцев работы наши специалисты выявили на участке 28 "узких мест" и предложили пути их устранения. Эта работа позволила увеличить выработку на 89 процентов", – рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 12 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в будущем смогут самостоятельно оптимизировать рабочие процессы и обучать своих коллег.

По словам руководителя регионального центра компетенций Романа Рензина, главное преимущество бережливых технологий – существенное увеличение производительности благодаря простым решениям.

"На скорость работы производства зачастую влияют неочевидные вещи. К примеру, операторы при сборке изделий теряли до пяти минут из-за неправильно подобранных перчаток. Перчатки с ПВХ покрытием – слишком толстые для мелких деталей. Их замена на тонкие позволила избавиться от этих потерь. Также значительно ускорить производственный процесс помогли внедрение стандартов работы и организация системы хранения инструментов. Сотрудникам больше не приходится тратить время на поиск и настройку оборудования. Благодаря этим шагам нам удалось увеличить скорость производства авторефрижераторов на 93 процента", – сказал Роман Рензин.

Ранее сообщалось, что Лысковский пивоваренный завод стал 232-м участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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