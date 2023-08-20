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Общество

Километры комфорта

25 августа 2023 10:03  [71] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

За пять лет в Нижегородской области привели в порядок более 5 тысяч километров дорог. Если обновлённые участки выстроить в одну линию, то из Нижнего Новгорода можно будет с комфортом доехать до Улан-Удэ. А в следующем году лента благоустроенных дорог в регионе сможет дотянуться уже до Петропавловска-Камчатского, на 2023-й объём ремонта транспортных путей - более 1 тысячи километров.

Ремонт со смыслом

Как только в стране дали старт реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", область активно включилась в работу. Планы ремонта транспортной сети верстались заранее, при их составлении опирались на мнение нижегородцев. Это они подсказывали и подсказывают, какой участок необходимо привести в порядок в первую очередь. По поручению губернатора Глеба Никитина конкурсы по определению подрядчика, который будет заниматься ремонтом полотна в следующем году, проводят в текущем году, чтобы у дорожной организации была возможность как можно раньше приступить к делу.

- На момент старта реализации национального проекта менее 30 процентов транспортных путей находились в нормативном состоянии, - губернатор подводит промежуточные итоги исполнения госпрограммы. - Поэтому не удивительно, что мы так активно включились в работу. Область третий год подряд сохраняет лидирующие позиции по реализации национального проекта среди всех регионов страны. В 2022-м, к примеру, отремонтировали 1 тысячу километров, на эти цели было направлено 16 миллиардов рублей.

В последнее время к благоустройству дорог подходят со смыслом. Особое внимание уделяют подъездным путям к учреждениям здравоохранения, образования, культуры, спорта.

Однако в модернизации областной дорожной сети задействованы не только возможности национального проекта. Транспортные пути приводят в порядок в рамках государственных и региональных программ, к примеру, "Комплексного развития сельских территорий", благодаря ей совсем недавно обновили асфальтовое покрытие на трёх улицах в Дальнеконстантиновском округе. Среди нижегородцев большим авторитетом пользуется проект "Вам решать!". В 2023-м его финансовое обеспечение составляет 1,2 миллиарда рублей. Изначально в бюджете области была заложена меньшая сумма, но по решению  губернатора её значительно увеличили. Итогового объёма средств достаточно для реализации 559 народных инициатив. Многие из них касаются благоустройства дорог.

- Ещё весной здесь невозможно было ни пройти ни проехать, - вспоминает Наталья Кислицина, её дом расположен на улице Пижемской в Тоншаеве. - Когда узнали о программе "Вам решать!", поняли: это реальный шанс исправить ситуацию. И теперь мы с хорошей дорогой.

В этом году в рамках программы "Вам решать!" в Тоншаеве уложат асфальтовое покрытие на трёх улицах.

Сняли напряжение

Одним ремонтом дорожные работы в области не ограничиваются, в ряде муниципалитетов выросли новые объекты. В Нижнем Новгороде построены две транспортные развязки, с их вводом в эксплуатацию удалось снять напряжение на наиболее загруженных городских магистралях. Подобный объект появился и в Борском округе. Развязка Неклюдово-Золотово позволяет перераспределять транспортные потоки, решая проблему заторов.

В рамках реализуемой концепции развития территории, включающей Арзамас, Саров, Дивеево, строятся автомобильные обходы. Один уже готов, дорога позволяет объезжать стороной село Дивеево, работы на втором - Южном обходе Арзамаса - ещё продолжаются. Заключены контракты на реконструкцию трассы до Владимира с возведением моста и дороги в Арзамасском округе. Работы на объектах уже стартовали.

Но, пожалуй, самая ключевая стройка в настоящий момент - скоростная федеральная магистраль М-12. Она свяжет Москву и Казань, довольно протяжённый участок в 280 километров пройдёт по территории Нижегородской области. Для региона это, конечно, благо, но столь масштабные работы доставляют некоторые неудобства. Тяжёлой техникой, занятой на строительстве, повредили некоторые областные дороги.

- Решили не дожидаться ввода в эксплуатацию автомагистрали, а начать восстанавливать по просьбам нижегородцев повреждённые участки, - говорит Глеб Никитин. - В 2022 году отремонтировали почти 100 километров разрушенных дорог, в 2023-м приведём в порядок ещё 220 километров. Что же касается значения М-12 для области, магистраль, безусловно, станет импульсом экономического развития.

На электрическую основу

В регионе запустили перезагрузку всей транспортной сети. Наиболее глобальные перемены наблюдаются в областном центре. Нижегородское метро, третье по величине в России, скоро прирастёт двумя станциями, их строительство ведётся высокими темпами. Активно модернизируется городская трамвайная сеть - одна из старейших в стране. За сто лет работы в таком объёме проводили всего несколько раз.

- Часто приходится слышать вопрос: почему инвестируем значительные средства в трамваи, когда в других регионах ставку делают на электробусы? - говорит Глеб Никитин. - Всё дело в городской специфике. Историческая часть Нижнего Новгорода требует бережного отношения, и там проложим пути на антивибрационной подушке по технологии бесшумных рельсов. Это не прихоть, а необходимость. Что касается электробусов, их покупкой тоже занимаемся при поддержке федерального центра.

Уже заключены контракты на поставку 113 электробусов, которые выйдут на маршрут в заречной и нагорной частях Нижнего Новгорода. Для подзарядки общественного транспорта установят специальные станции. Кстати, производством электробусов занимается ГАЗ. Их планируют пустить и до новых микрорайонов города, благодаря чему транспортная доступность таких территорий заметно вырастет.

На электрическую основу переходит не только общественный транспорт, но и личный. Для автомобилистов, заботящихся об окружающей среде и пересевших на электромашины, в пяти округах области смонтированы зарядные станции. Пока их 62. В этом году установят ещё 58.

Остро нуждается в обновлении автопарк муниципальных пассажирских автопредприятий. Особенно сложная ситуация в северных округах области. Но постепенно проблема решается. За пять лет в строй встали свыше 600 новых автобусов. В ближайшее время на средства специальных казначейских кредитов закупят более 300 пассажирских автобусов. Они предназначены для 32 муниципалитетов.

Свой флот

По инициативе губернатора в области формируется флот судов на подводных крыльях. Их производит Центральное конструкторское бюро имени Алексеева в Чкаловске. Предприятие, во многом благодаря главе региона, строит суда не только для области, заказы поступают и из других регионов страны.

Развитию речного флота в России в последнее время уделяется повышенное внимание. Область здесь задаёт темп. На днях тема обсуждалась на выездном совещании Совета Государственной Думы РФ под председательством спикера российского парламента Вячеслава Володина. И в ходе стратегической сессии, посвящённой транспорту и дорогам, речь в том числе шла о водных пассажирских перевозках. Для развития маршрутной сети требуется соответствующая инфраструктура - заправочные пункты, досмотровые павильоны. Всё это в ближайшей перспективе появится на водных артериях области.

Кроме того, поступило предложение по модернизации построенных ранее судов на воздушной подушке. У них есть ряд преимуществ: скорость развивают в полтора-два раза выше, чем катера на подводных крыльях, а эксплуатировать их можно 10-11 месяцев в году.

Участники стратегической сессии предложили имеющиеся транспортные артерии области завязать в единый узел. Логистический центр, который объединит железные и автомобильные дороги, реки, позволит перераспределить грузопоток, сняв напряжение с сухопутной сети и переложить часть нагрузки на водную, что удешевит перевозки.

- Это наша стратегическая задача, учитывая, что регион находится на пересечении транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", - считает заместитель губернатора Сергей Морозов.

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Теги:
Дороги Общественный транспорт
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