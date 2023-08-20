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Общество

Олег Лавричев: "Парк "Швейцария" – это современное, уютное, красивое и наполненное разными активностями общественное пространство"

26 августа 2023 09:05  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с 120-летием парка "Швейцария".

"Швейцария" – это не просто парк. Это легенда нашего города. Вековые деревья хранят в своей памяти истории нескольких поколений нижегородцев, да и у каждого из нас есть своя личная история, связанная с парком.

У меня – это целое множество приятных и теплых воспоминаний: юность, молодость, когда я был комсомольцем, работал молодым специалистом на заводе "Термаль". Потом родилась дочь, которая, можно сказать, выросла в этом парке.

Сегодня "Швейцария" – это современное, уютное, красивое и наполненное разными активностями общественное пространство, которое принимает на своей площадке множество культурных мероприятий и фестивалей и является одним из наиболее излюбленных мест отдыха нижегородцев.

Фестиваль молодежных культур "РУПОР", джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии", гастрономический фестиваль "ДА, ШЕФ!" – все это яркие страницы истории легендарного парка, который мы поздравляем сегодня с 120-летием и желаем дальнейшего развития и процветания!" - сказал Олег Лавричев.

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Теги:
Олег Лавричев Парк Швейцария
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