Студента-иностранца задержали за попытку отправить в Китай советские медали Происшествия

Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления

Студента-иностранца нижегородского вуза задержали за попытку отправить в Китай советские награды. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Согласно информации, 29-летний молодой человек пытался нелегально отправить 65 орденов и медалей, выпущенных в период с 1941 по 1967 года. В их числе медали "За взятие Берлина", "За оборону Москвы", "За победу над Японией", 10 нагрудных знаков, Орден "Боевого Красного знамени" и другие.

Общая стоимость наград оценивается в 1,2 млн рублей. Таможенники подчеркивают, что их вывоз возможен только при наличии разрешительного документа министерства культуры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 226. 1 ч. 2 п. "в" УК РФ (контрабанда культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.