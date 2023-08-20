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Происшествия

Студента-иностранца задержали за попытку отправить в Китай советские медали

25 августа 2023 11:35  [103] Происшествия

Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления

Студента-иностранца нижегородского вуза задержали за попытку отправить в Китай советские награды. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Согласно информации, 29-летний молодой человек пытался нелегально отправить 65 орденов и медалей, выпущенных в период с 1941 по 1967 года. В их числе медали "За взятие Берлина", "За оборону Москвы", "За победу над Японией", 10 нагрудных знаков, Орден "Боевого Красного знамени" и другие.

Общая стоимость наград оценивается в 1,2 млн рублей. Таможенники подчеркивают, что их вывоз возможен только при наличии разрешительного документа министерства культуры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 226. 1 ч. 2 п. "в" УК РФ (контрабанда культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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Теги:
Контрабанда Таможня
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