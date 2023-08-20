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Политика

Дмитрий Медведев: "Единая Россия" должна одержать победу на выборах при высоком доверии граждан"

25 августа 2023 11:25  [100] Политика

Победа "Единой России" на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы – с качественной защитой результатов голосования, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев на ВКС с главами регионов – лидерами партийных списков на региональных выборах. Участие в ней приняли секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев.

"Большинство высших должностных лиц регионов сегодня избирается от "Единой России". Как, впрочем, и в прежние годы. У нас общая программа и общие цели, которые поставлены президентом страны", - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии дает свои преимущества и накладывает ответственность.

"Ко всем нашим кандидатам предъявляем высокие требования – от участия в предварительном голосовании, и победы в нем, до выполнения обязательств перед жителями. Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах", - отметил он.

По всей стране собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями.

"Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач – ключевой показатель эффективности партии", - подчеркнул Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к "Единой России".

"Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом работы партии. Здесь не надо скромничать. Но надо и признавать недочеты, корректировать планы", - отметил он.

Главная задача на следующий финансовый год – полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе "Единой России", а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни.

"Один из важнейших приоритетов для нас – это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия. Прошу к этому относиться максимально ответственно. Партия с первых дней спецоперации ведет работу и на передовой", -напомнил председатель партии.

При этом он подчеркнул, что вся страна живет в режиме "Все для фронта, все для Победы", но и текущие проблемы надо решать.

"Они от нас никуда не уйдут. Даже несмотря на то, что сейчас особый этап жизни нашей страны. Люди ждут решения и обычных текущих гражданских проблем. В сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства, культуры. Нужно двигаться вперед. И приложить все усилия, чтобы решать социально-экономические задачи. Только в этом случае нашу партию ждет успех на выборах. А он нам нужен. И мы отлично понимаем, что успех на земле, формирует и успехи на фронте", - сказал Дмитрий Медведев.

Итоги реализации программы "Единой России" и партийных проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, здравоохранении и культуре представили действующие губернаторы. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии.

Председатель партии поблагодарил глав субъектов, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями "Единой России".

"Спасибо вам за помощь людям. И в особенности – за поддержку тех, кто находится на переднем крае специальной военной операции, и их семей. Это большая и ответственная работа, которая сейчас очень важна", - сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области, которые состоятся с 8 по 10 сентября этого года. 

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин при утверждении предвыборной программы, партия видит свою основную задачу в поддержке курса президента России Владимира Путина, национальных целей и национальных проектов, реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области и народной программы партии. 

"Человек – главная ценность. Мы были и остаемся ориентированными на развитие человеческого капитала, обеспечение социальной поддержки граждан, инновационное экономическое развитие и защиту основных отраслей экономики. Это гарантирует высокий уровень жизни, достойный уровень медицины и качественное образование, сбалансированное пространственное развитие и комфортную городскую среду", - подчеркнул Глеб Никитин.

По всей стране в Единый день голосования пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов.

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Теги:
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