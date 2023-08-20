Молодые нижегородцы из "Движения первых" передали около 6 тысяч книг для детей Харцызска Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Молодые нижегородцы из "Движения первых" передали около 6 тысяч книг для детей Харцызска, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, школьники, их родители, а также нижегородские педагоги в рамках всероссийской акции "Книга другу" отправили детскую литературу в ДНР.

По словам председателя нижегородского отделения "Движения Первых" Вячеслава Амосова, сегодня очень важно поддерживать такие гуманитарные проекты.

"Движение Первых" вместе с "Народным фронтом", волонтерскими объединениями и ребятами из детских организаций поддерживает такие добрые проекты. Уверен, что работа будет продолжена, и к нам присоединится ещё больше неравнодушных людей", - добавил он.

По словам юных нижегородцев, принявших участие в акции, они понимают всю ее социальную значимость и готовы участвовать в аналогичных проектах и в будущем.

Ранее сообщалось, что нижегородские специалисты отремонтируют четыре школы в донецком Харцызске.