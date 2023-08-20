Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Молодые нижегородцы из "Движения первых" передали около 6 тысяч книг для детей Харцызска, сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, школьники, их родители, а также нижегородские педагоги в рамках всероссийской акции "Книга другу" отправили детскую литературу в ДНР.
По словам председателя нижегородского отделения "Движения Первых" Вячеслава Амосова, сегодня очень важно поддерживать такие гуманитарные проекты.
"Движение Первых" вместе с "Народным фронтом", волонтерскими объединениями и ребятами из детских организаций поддерживает такие добрые проекты. Уверен, что работа будет продолжена, и к нам присоединится ещё больше неравнодушных людей", - добавил он.
По словам юных нижегородцев, принявших участие в акции, они понимают всю ее социальную значимость и готовы участвовать в аналогичных проектах и в будущем.
Ранее сообщалось, что нижегородские специалисты отремонтируют четыре школы в донецком Харцызске.
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