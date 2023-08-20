Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 августа 2023 12:50  [24] Специалисты "Поезда здоровья" на текущей неделе принимали сотрудников АПЗ
25 августа 2023 12:19  [65] Нижегородский избирком проконтролировал печать бюллетеней для выборов
25 августа 2023 12:17  [65] Молодые нижегородцы из "Движения первых" передали около 6 тысяч книг для детей Харцызска
25 августа 2023 12:06  [89] Шесть мостов устанавливают вдоль реки Борзовки в Нижнем Новгороде
25 августа 2023 10:47  [169] Работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируется возобновить осенью
25 августа 2023 10:24  [147] Шестой случай заражения АЧС выявили в Нижегородской области
24 августа 2023 19:02  [459] Первый "Метеор" для Нижегородской области спущен на воду в Чкаловске
24 августа 2023 18:50  [345] Приемочные испытания успешно завершились на вантовом мосту через Оку на трассе М-12
24 августа 2023 18:34  [495] Евгений Люлин: "В Нижегородской области нужно разработать новую программу обеспечения жильем молодых и многодетных семей"
24 августа 2023 18:22  [423] Новые выделенные полосы планируется ввести в Нижнем Новгороде в 2024 году
Общество

Молодые нижегородцы из "Движения первых" передали около 6 тысяч книг для детей Харцызска

25 августа 2023 12:17  [65] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Молодые нижегородцы из "Движения первых" передали около 6 тысяч книг для детей Харцызска, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, школьники, их родители, а также нижегородские педагоги в рамках всероссийской акции "Книга другу" отправили детскую литературу в ДНР.

По словам председателя нижегородского отделения "Движения Первых" Вячеслава Амосова, сегодня очень важно поддерживать такие гуманитарные проекты.

"Движение Первых" вместе с "Народным фронтом", волонтерскими объединениями и ребятами из детских организаций поддерживает такие добрые проекты. Уверен, что работа будет продолжена, и к нам присоединится ещё больше неравнодушных людей", - добавил он.

По словам юных нижегородцев, принявших участие в акции, они понимают всю ее социальную значимость и готовы участвовать в аналогичных проектах и в будущем.

Ранее сообщалось, что нижегородские специалисты отремонтируют четыре школы в донецком Харцызске.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Донбасс Книги Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph