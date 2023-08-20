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Общество

Специалисты "Поезда здоровья" на текущей неделе принимали сотрудников АПЗ

25 августа 2023 12:50  [1] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

С 21 по 25 августа нижегородский мобильный диагностический комплекс "Поезд здоровья" по инициативе мэра Арзамаса Александра Щелокова работал на территории Арзамасского приборостроительного завода. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, ежедневно порядка 100 сотрудников проходили комплексный медосмотр у разных специалистов: кардиолога, невролога, уролога, гинеколога и других.

Как отметил директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АО "АПЗ" Константин Аргентов, всего порядка 900 приборостроителей благодаря "Поезду здоровья" им. Сеченова смогут получить необходимую консультативную медпомощь.

"По отзывам, медики уделяют достаточно времени на каждого пациента и дают подробные разъяснения по дальнейшим действиям. Если будет такая возможность, мы готовы принять "Поезд здоровья" еще раз с другими специалистами", - добавил он. 

Основной целью акции стало сделать более доступной медицинскую помощь узких и наиболее востребованных специалистов людям, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса области.  

"Иногда на приеме сталкиваемся с экстренными ситуациями, которые требуют незамедлительного решения. В случаях, когда у пациента есть подозрение на серьезный диагноз или проблема силами местного здравоохранения не может быть решена, он может получить направление на дообследование или экстренную госпитализацию в соответствии с маршрутизацией",  - подчеркнула начальник "Поезда здоровья", врач-эндокринолог Елена Рожкова.

Ранее сообщалось, что и.о. прокурора Нижегородской области провел выездной прием граждан на АПЗ.

 
 

 

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Теги:
АПЗ Медицина и здоровье
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