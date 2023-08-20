Доступ к пруду около села Прокошево, вокруг которого разгорелся спор, открыт для всех желающих Общество

Фото: Михаил Лепочкин

Недавно в СМИ появилась информация, что жителям запретили рыбачить на водоёме около села Прокошево в Кстовском районе. А прудом якобы завладел местный депутат Михаил Лепочкин.

Как сообщается на сайте НРО "Единая Россия", доступ к пруду, вокруг которого разгорелся спор, открыт для всех желающих, а шлагбаум там был установлен, чтобы сберечь территорию от стихийных свалок и загрязнения водоёма.

Более того, пруд находится в собственности у администрации Кстовского муниципального округа, а не у частных лиц.

"Ни о каком присвоении пруда речи не идёт и быть не может, об этом говорят имеющиеся в наличии документы на оперативное управление данным прудом", - рассказал депутат Совета депутатов Кстовского муниципального округа Михаил Лепочкин, который является директором МБУ "Кстовское охотничье хозяйство".

Как сообщили в администрации округа, земля, прилегающая к пруду "Толмачевский", передана в оперативное управление МБУ "КОХ". В апреле 2023 года здесь был проведен субботник, а также мелиоративные работы по очистке водоема. На данной территории после всех работ был установлен шлагбаум, но не для ограничения доступа граждан, который остается свободным, а с целью недопущения образования новой свалки мусора и загрязнения водоема.

"Силами сотрудников муниципального учреждения неоднократно проводились вынужденные работы по ремонту аварийных шандор, имеющих признаки умышленного повреждения. Уже в этом году запланирован их капитальный ремонт. На регулярной основе проводятся мероприятия по пресечению незаконной ловли рыбы, а из водоема извлекаются рыболовные сети", - отметил Михаил Лепочкин.

Что касается проблемы обмеления, имеющей место в настоящий момент, он добавил, что после уже запланированного ремонта шандор (плотины), уровень воды в пруду будет восстановлен.