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Бизнес

Нижегородская "Сосновскагропромтехника" получила льготный займ от РФРП

25 августа 2023 14:17  [40] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская АО "Сосновскагропромтехника", выпускающая изделия из композитных материалов, цветметалла и резины получила льготный заем регионального фонда развития промышленности (РФРП) по программе "Стабильность производства".
 
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян напомнил, что программа разработана по поручению губернатора Глеба Никитина для развития в регионе импортозамещающих производств. 

Как подчеркнул замглавы региона, программа крайне востребована среди региональных промышленных предприятий: так, уже одобрен 21 проект на общую сумму в 550 млн рублей.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что "Сосновскагропромтехника" получит 50 млн рублей на приобретение сырья и материалов для производства листового пластика, который используется для укрепления и изоляции бетонных фундаментов. Заем выдан под 5% годовых на три года с учетом отсрочки платежей и начала выплат со второго года пользования.

В результате предприятие, на котором трудится почти 900 человек, сможет восполнить товары западного производства, покинувшие российский рынок.

Руководитель РФРП Илья Тихонов отметил, что организация предоставляет финансирование компаниям и в рамках других региональных и совместных программ, а также консультирует по вопросам получения займов от федерального фонда. C 2015 года региональный фонд совместно с федеральным профинансировал 107 заявок на сумму более 22 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году по поручению губернатора Глеба Никитина РФРП был докапитализирован до 1 млрд рублей, что позволило создать собственные программы финансирования промышленных предприятий. В этом году планируется докапитализировать региональный фонд еще на 200 млн рублей.

Ранее нижегородский производитель сидений получил льготный займ РФРП на развитие импортозамещающего производства.

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Теги:
бизнес Импортозамещение Промышленность
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