Женское лидерство обсудили на площадке Международного форума "Большая Евразия. Молодежь" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в рамках работы Международного форума "Большая Евразия. Молодежь" прошел круглый стол на тему женского лидерства на пространстве Большой Евразии. Участницы обсудили приоритеты и новые возможности сотрудничества в целях сохранения традиционных ценностей.

В первую очередь, говорили о вовлечении женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в реализацию различных проектов и социально значимых инициатив.

"Женщины могут на своих плечах вынести любые тяготы, но иногда именно моральная поддержка необходима, чтобы не упасть духом. Тот, кто попал в трудную ситуацию, должен чувствовать, что в нем нуждаются. Это важно, чтобы женщины не замыкались в своих проблемах. И в этой связи особое внимание – вдовам участников специальной военной операции. Для них самореализация будет особенно важна", - рассказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода, член палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Татьяна Скоробогатова, которая выступила организатором встречи.

Также во время встречи зашла речь и о поддержке женщин, которые проживают в новых регионах России. Именно они сегодня показывают особый командный дух.

"Для женщин Харцызска эта встреча – очень важное событие. Например, мы смогли договориться о сотрудничестве с женщинами Евразии и на Балканах. А сейчас у нашего Совета женщин Харцызска уже тесно выстроено взаимодействие с активом женщин Нижегородской области. Мы находимся в зоне специальной военной операции и особенно знаем, насколько важно сплочение женщин. Сейчас женщины объединяются, становясь надежным тылом и решая социально значимые задачи", - поделилась председатель Совета женщин Харцызска Виктория Рогожина, которая приняла участие в обсуждении.

Одной из ключевых инициатив, которую обсудили во время встречи, стало создание женского клуба наставничества. Основная мысль заключается в том, чтобы объединить женщин разных возрастов и профессий, которые могли бы делиться своим жизненным опытом, став наставниками для тех, кто в этом нуждается.

"Эти нескольких дней обсуждаем поддержку женского лидерства, молодежного предпринимательства и взаимодействия в сфере туризма. Это одно из важных гуманитарных взаимодействий наших стран. Поделилась нашим опытом работы и проектами "Женского движения", проектами по наставничеству трудных подростков. Договорились о совместных проектах с женскими движениями стран большой Евразии и ШОС. Вместе мы сможем значительно больше!" - подчеркнула первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор проекта "Женское движение Единой России" Ольга Щетинина.

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.