Стоимость базового набора школьных товаров осталась на уровне 2022 года Общество

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Цены на базовый набор школьных товаров в России - а именно канцтоваров - осталась на уровне 2022 года, а некоторые позиции даже стали дешевле. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, сообщает телеканал "360".

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, что подготовка школьника к учебному году стала затратнее: в среднем до 43 029 рублей за одного учащегося. По итогам опросов и подсчётам экспертов, цены на школьные товары выросли почти на 30%.

"В целом стоимость базового набора для школьника в 2023 году остаётся на уровне прошлого года, а по отдельным позициям в различных торговых сетях её даже удалось снизить. В первую очередь, это произошло за счёт активного развития собственных торговых марок торговых сетей, а также расширения предложения отечественных производителей на полках. Поэтому наши показатели ниже тех данных, которые приводит ВЦИОМ", - уточнил Караваев.

Он также отметил, то в сетевых магазинах участников АКОРТ представлен широкий ассортимент школьных товаров разных ценовых категорий, чтобы любой потребитель мог выбрать всё необходимое, исходя из своих возможностей.

Напомним, в АКОРТ входят 24 федеральные торговые сети России: Азбука Вкуса, Ашан / Атак, Глобус, ДКБР Мега Ритейл Групп (Дикси / Виктория / Бристоль / Красное и Белое), Лента, Сафмар-Ритейл (М.Видео / Эльдорадо), Магнит, МЕТРО Кэш энд Керри, О’Кей, СПАР Миддл Волга, Спортмастер, Билла, DNS, Kari, Оби, Х5 Retail Group (Пятёрочка / Перекрёсток / Карусель), Leroy Merlin и другие.