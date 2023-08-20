Более 70 тыс. нижегородских рабочих применяют инструменты нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 70 тыс. нижегородских рабочих применяют инструменты нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно данным Минэкономразвития РФ, на данный момент нацпроект "Производительность труда" охватил около 1,6 млн сотрудников предприятий по всей стране. Инструменты проекта используются на производствах разной величины и различных сфер: обрабатывающей промышленности, строительной, транспортной, сельскохозяйственной отраслей, сферы торговли.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, при дефиците кадров особое значение приобретает качественное повышение производительности труда, которое основано на правильной организации производств.

"В этих компаниях производительность растет в среднем на пять процентов выше, чем у коллег по отрасли", - отметил Максим Решетников.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион один из первых начал работу по внедрению технологий повышения производительности труда, а затем продолжена ее уже в рамках нацпроекта.

" Этот инструмент – один из основных, позволяющих дать ответ на новые вызовы", - отметил Глеб Никитин.

Отмечается, что участниками нацпроекта "Производительность труда" является 233 предприятия Нижегородской области.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Напомним, что Лысковский пивоваренный завод стал 232-м участником национального проекта.

Также напомним, что дзержинский производитель порошков карбонильного железа увеличил выработку на 10% благодаря нацпроекту.