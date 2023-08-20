Нижегородский центр занятости проведет практикум по самооценке для безработных граждан

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, уроки нацелены на помощь безработным гражданам в определении основных личностных трудностей при трудоустройстве.

Практикум по психологической поддержке под названием "Уровень самооценки и её влияние на профессиональную сферу" пройдет в Нагорном филиале центра занятости 30 августа с 10.00 до 14.00.

Во время занятий безработные граждане научатся бороться со стрессом, сформируют стратегию поведения при поиске места работы и узнают о методах самопрезентации при встрече с работодателем.

Сообщается, что участие безработных граждан в подобных тренингах повышает их конкурентоспособность на рынке труда и ускоряет трудоустройство.

Отмечается, что в филиале Нижегородского центра занятости населения, расположенном в Сергаче, 1 сентября пройдет занятие "Эффективное резюме. Самопрезентация и деловое общение при трудоустройстве" где граждане также научатся самопрезентации перед работодателем и получат советы по процессу поиска работы.