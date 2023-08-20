Врачи ПИМУ восстановили оторванную стиральной машиной руку ребенка. Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Как сообщили в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета(ПИМУ), травматическая ампутация конечности в районе локтя произошла в прошлом году, когда четырехлетний мальчик засунул руку в работающую бытовую технику. Пострадавший был оперативно доставлен в Университетскую клинику ПИМУ, где перенес процедуру по реплантации, которая длилась около четырех часов.

В ходе последующих четырех операций врачи вернули мальчику подвижность в локтевом суставе, кисти и крупную моторику. Во время последней процедуры медики восстановили ему лучевой нерв путем пересадки 6 сантиметрового участка с голени пациента.

Отмечается, что благодаря усилиям врачей был намечен хороший результат. У ребенка отмечается активное сгибание и разгибание предплечья, сгибание пальцев и кисти в лучезапястном суставе. Также были пересажены срединный и локтевой нерв, выполнена пластика мышц-сгибателей предплечья.

В скором времени маленького пациента выпишут из ПИМУ, но ему предстоит пройти еще не одну коррекционную и пластическую операции.

"Что будет в дальнейшем - надо смотреть, потому что определенные проблемы могут возникать по мере роста ребенка", - добавил врач травматолог-ортопед Института травматологии и ортопедии ПИМУ Сергей Петров.