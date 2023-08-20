Школа креативных искусств открылась на базе Музыкального училища имени М.А. Балакирева Общество

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, школа откроет свои двери для 60 школьников, прошедших конкурсный отбор, возрастом от 12 до 17 лет, которые будут изучать 3D-графики, фото-видео съемку и интерактивные технологии.

Школа креативных искусств стала частью структурного подразделения Музыкального училища имени М.А. Балакирева и открыта в рамках федерального проекта "Придумано в России". На реализацию проекта выделено около 45 млн рублей федеральных субсидий, полученных в результате конкурсного отбора.

"Для нас очень важно быть одними из первых в реализации этого проекта. Развитие творческого потенциала молодых людей имеет огромное значение для будущего региона. Это касается как основного, так и дополнительного образования. Сейчас в регионе создаются ИТ-кампус, технопарк СПО. Такие проекты дают возможность приложить свои силы и талант в самых разных отраслях. В Школе креативных индустрий будут все возможности для движения вперед", - прокомментировал открытие школы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечается, что школа оборудована всем необходимым оборудованием. В частности, туда было поставлено профессиональное оборудование для съемки, световое оборудование, костюмы для захвата движения, хромакеи и мультистанки.

"Здесь есть современное оборудование, комфортные рабочие кабинеты, отличные профессиональные наставники. Я считаю, что у Школы креативных индустрий большой потенциал и есть все шансы вырваться в лидеры", - добавила заместитель Министра культуры РФ Надежда Преподобная.

Напомним, инновационный творческий центр "Глинка-медиа" открылся на базе Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки в конце 2022 года.