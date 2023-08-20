Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Дзержинске Общество

Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Дзержинске

Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Дзержинске. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, Дзержинский филиал Нижегородского центра занятости проведет профориентационные мероприятия для безработных граждан 30 и 31 августа с 10.00 до 11.00.

В программе - групповые консультации профессионального психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также - при необходимости - смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса, притязаний, предоставит рекомендации по коррекции поведения.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению эффективного резюме, а также успешного прохождения собеседования.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов РФ вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В прошлом году в регионе был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".