Нижегородцев приглашают на встречу с нутрициологом и эндокринологом. Об том сообщили в пресс-службе Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде.
Всю неделю, с 28 августа по 3 сентября, будут проводиться различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.
29 августа
13.00 - лекции "Смартфон не просто телефон"
14.00 – встреча с нутрициологом
30 августа
12.00 – мастер-класс по апсайклингу
12.00 – ярмарка внешкольного образования
13.00 – йога
31 августа
12.00 - цикл "Доктор говорит": эндокринолог
Кроме того, в Штабе продолжают работать экспозиции: "Погружение в историю Нижегородского спорта" от министерства спорта Нижегородской области и фотовыставка от благотворительной организации "Время Жить" и ПНИ Автозаводского района Нижнего Новгорода.
Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.
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