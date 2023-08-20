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Общество

Нижегородцев приглашают на встречу с нутрициологом и эндокринологом

27 августа 2023 17:42  [86] Общество

Нижегородцев приглашают на встречу с нутрициологом и эндокринологом. Об том сообщили в пресс-службе Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде.

Всю неделю, с 28 августа по 3 сентября, будут проводиться различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

29 августа
13.00 - лекции "Смартфон не просто телефон"
14.00 – встреча с нутрициологом

30 августа
12.00 – мастер-класс по апсайклингу
12.00 – ярмарка внешкольного образования
13.00 – йога

31 августа
12.00 - цикл "Доктор говорит": эндокринолог

Кроме того, в Штабе продолжают работать экспозиции: "Погружение в историю Нижегородского спорта" от министерства спорта Нижегородской области и фотовыставка от благотворительной организации "Время Жить" и ПНИ Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.

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Теги:
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