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Общество

Нижегородский граффитчик победил в спецноминации фестиваля "ФормART"

28 августа 2023 10:18  [77] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Лучших граффити-художников Приволжского федерального округа определили на торжественной церемонии закрытия фестиваля "ФормART". Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Согласно информации, при подведении итогов учитывались результаты народного голосования, а также отзывы профессионального сообщества о работах.

В этом году фестиваль был посвящён Году педагога и наставника. Ключевая тема фестиваля 2023 года – "Сила знания".

В народном голосовании лидерами стали Самарская область с граффити "Открытие возможностей", Кировская область с работой "Знания – космос" и Саратовская область с работой "Школа будущего".

Также 80 региональных и 6 федеральных экспертов высоко оценили работы представителей Самарской области, Республики Мордовии и Пермского края.

По итогам сложения всех результатов победителем фестиваля стал Дмитрий Горшков из Самарской области с работой "Открытие возможностей".

Второе место разделили Манучерх Вохидов с работой "Школа будущего" из Саратовской области и Арсений Кифоренко с граффити "Знания – космос" из Кировской области. Третье место заняла Ангелина Волкова из Республики Мордовия с работой "Следуй за знанием". Все результаты можно посмотреть по ссылке.

Также в этом году была учреждена специальная номинация "Киров 650", посвящённая юбилею города. В ней могли участвовать все желающие художники из любого уголка страны.

В спецноминации победили Дмитрий Багин и Арсений Кифоренко из Кировской области, а также Иван Онофрей из Нижегородской области. Они получили денежные призы и возможность реализовать свои работы в Кирове в 2024 году.

Напомним, от Нижегородской области в финал фестиваля вышла работа Андрея Милавина под названием "Мой первый учитель". Она посвящена Екатерине Петровне Калининой — первой учительнице и классной руководительнице художника. Андрей изобразил учительницу в образе женщины, к которой слетаются бабочки, и вокруг которой всё расцветает. Граффити нанесено на торец многоэтажки, расположенной в Нижнем Новгороде в переулке Камчатском, 15.

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Теги:
граффити Искусство Фестиваль
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