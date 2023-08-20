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Общество

Солнечная погода с теплом до +25° придёт в Нижегородскую область на этой неделе

28 августа 2023 11:13  [137] Общество

Фото: Светлана Шуга

На этой неделе холода отступят от Нижегородской области - благодаря скандинавскому антициклону, который идёт с запада: облака рассеются, осадки прекратятся. Летняя жара, увы, уже не наступит, но к середине недели остывший воздух прогреется до +20…+24°, и такая погода установится до выходных.

В понедельник в регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, будет сухо и достаточно прохладно: днём +14…+15°, ночью +6…+9°. Ветер северный, до 4 м/с, атмосферное давление ниже нормы.

Во вторник в Нижегородскую область начнёт проникать тёплый атмосферный фронт, что позволит воздуху прогреться днём до +16…+18°, а вечером температура опустится до +12..+15°.

В среду прогнозируется преимущественно солнечная погода: утром +10…+18°, после полудня +20°, а вечером - вполне комфортные для прогулок +15…+19°.

В заключительный день сезона лето попрощается с нами скромным августовским теплом, когда в условиях преобладания солнечной и сухой погоды температура воздуха повысится до +20…+22°. Ветер северо-западный, 1-3 м/с, атмосферное давление в норме.

Старт осени ознаменуется пиком потепления, и День знаний порадует нижегородцев ясной солнечной погодой. Столбики дневных термометров покажут +22…+25°, а вечером ожидается +18°...+22°.

К выходным над регионом появятся облака, но особого ухудшения погоды в уик-энд не прогнозируется: пока синоптики обещают +20…+23°.

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