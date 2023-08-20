Формула здоровья Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

В Нижегородской области впервые за 30 лет коэффициент смертности среди населения опустился ниже уровня самого благополучного в демографическом плане 2019 года. Это закономерный результат целенаправленной и масштабной работы. Во-первых, в регионе активными темпами ведется модернизация медицинских учреждений. Во-вторых, пандемия коронавируса, хоть и стала испытанием на прочность, перенастроила систему здравоохранения области по-новому. Работу удалось оптимизировать, благодаря чему тысячи жизней нижегородцев были спасены. Опыт взят на карандаш и используется для повышения эффективности работы медицинской службы.

В интересах пациентов

Так, по итогам прошлого года в регионе значительно сократилась смертность среди пациентов, страдающих нарушениями системы кровообращения. Количество летальных исходов по причине новообразований - заметно меньше, чем в 2017 году. За последние пять лет более чем в полтора раза снизилась смертность среди новорождённых.

Большую роль в улучшении общей "клинической картины" и показателей по наиболее опасным заболеваниям сыграли меры государственной и региональной поддержки, направленные на повышение качества медицинских услуг населению. Активно реализуется федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная до 2025 года. В регионе запланирован капитальный ремонт 714 медицинских учреждений, 662 из которых уже обрели новый облик (только в 2022 - более чем 200). В этом году будет приведено в порядок ещё 293 медучреждения. Обновляется и материально-техническая база: закуплено свыше 800 единиц современного оборудования и более 1000 автомобилей.

- Сегодня достаточно уверенно можем говорить о возвращении общей клинической картины в привычное русло: острые фазы последствий пандемии миновали, - считает губернатор Глеб Никитин. - Пришло время уделить всё внимание и использовать все ресурсы для укрепления и развития системы здравоохранения в целом.

Мобильная медицина

Доступность медицинской помощи на селе - актуальная проблема, и она тоже решается. Совершенствование системы фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) отражает саму суть модернизации первичного звена здравоохранения, ведь фельдшер на селе зачастую является единственным медработником на многие километры вокруг. В Нижегородской области в эксплуатацию было введено 67 ФАПов и офисов врачей общей практики (ОВОП).

В 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина стартовал уникальный проект - "Поезда здоровья". В ходе работы выездных медицинских бригад, оснащённых современным оборудованием, было проведено более 362 тысяч исследований в целях диагностики и профилактики заболеваний. 148 тысяч жителей отдаленных уголков получили высококвалифицированную помощь врачей разных специализаций в "мобильных поликлиниках".

Оказывать экстренную помощь в отдалённых районах призвана и санитарная авиация. Она приходит на помощь, когда требуется экстренная эвакуация пациентов из сельских и районных больниц в лучшие клиники Нижнего Новгорода. За минувшие пять лет борта санавиации совершили свыше 1300 вылетов.

Развивается инфраструктура здравоохранения и в крупных административных образованиях региона. Так, в этом году в Арзамасе был открыт региональный сосудистый центр, уже третий по счёту в регионе. Он обслуживает всю южную часть области. Также в строй введены девять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе в Починках и в Шахунье, которые обслуживают и соседние округа.

В целях развития инфраструктуры специализированных медучреждений было закуплено около 1200 единиц узкопрофильного оборудования, которое поступило в разные уголки региона.

Безусловно, модернизируются объекты здравоохранения и в самом областном центре. Так, в активной стадии - капитальный ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы.

Кадровый вопрос

Какими бы прекрасными ни были условия для профилактики и лечения заболеваний, основой высокоэффективной системы здравоохранения по-прежнему остаётся профессионализм и чувство долга врачей, поэтому вопрос формирования кадрового потенциала является ключевым. Привлечение в профессию перспективной молодёжи и мотивирование уже состоявшихся медиков продолжать практику - главная задача целевых программ поддержки. На их обеспечение по разным направлениям было выделено около 1,8 миллиарда рублей. По объёму оказанной медицинским кадрам помощи по итогам минувшего года Нижегородская область вошла в шестёрку лидеров по стране.

Используя финансовые инструменты федеральной программы "Земский доктор", на работу в медицинские учреждения региона удалось привлечь свыше 400 специалистов. Благодаря выплатам из областного бюджета за период с 2019 по 2022 год свои жилищные условия улучшили 204 медика.

На состоявшейся в июне сессии "Здоровье каждого - здоровье нации" было представлено свыше 35 проектов по повышению качества медицинских услуг в русле Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, поэтому в перспективе следует ожидать очередных достижений в этом приоритетном направлении.