Музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" пройдет в Нижнем Новгороде 2 сентября Культура и отдых

Музыкальный фестиваль "Русское лето. Zа Россию" пройдет в Парке Победы Нижнего Новгорода 2 сентября.

Как сообщили организаторы мероприятия, нижегородцы смогут услышать "живьем" таких известных российских музыкантов, как Александр Ф. Скляр, Мара, а также другие музыкальные коллективы.

В обширной программе фестиваля значатся выступления известных российских и нижегородских поэтов. Гостей праздника ожидает насыщенная музыкально-литературная программа, с творческими, спортивными и образовательными площадками.

Любители активного отдыха смогут испытать себя в спортивных состязаниях, потренироваться в стрельбе по мишеням в тире.

Юных нижегородцев также ждет мастер-класс по робототехнике от технопарка "Кванториум", викторина по мотивам русских сказок, веселые аниматоры и вкусные угощения.

На фестивале выступит сообщество силачей "Сильнейшая нация мира": российские богатыри исполнят уникальные номера на грани человеческих возможностей. Перед зрителями выступят нижегородцы-атлеты национальной сборной Федерации стронгмена России, амбассадоры движения Юрий Кузьмин, Антон Листопад, Вячеслав Носов, Дмитрий Мельчанов.

Для посетителей весь день будут доступны фотозоны, фудкорт, полевая кухня, граффити-акция. На фестивальной площадке также будет установлена интерактивная кабина Народного фронта, где каждый желающий сможет записать свое видеообращение в поддержку российских военнослужащих.

Музыкальный фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта, Общественной палаты России, правительства Нижегородской области и Дома народного единства.

Подробнее о программе можно узнать на сайте: https://дом-единства.рф/. Вход на мероприятие свободный.