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Бизнес

Сотрудникам ОМК вручили государственные награды

28 августа 2023 13:34  [69] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Одиннадцать сотрудников выксунского завода Объединенной металлургической компании получили почетное звание "Заслуженный металлург Российской Федерации", еще один заводчанин стал заслуженным работником транспорта РФ.

КАк сообщили в пресс-службе компании, сотрудников ОМК отметили за высокие производственные показатели и личный вклад в развитие города Выксы и региона.

Государственные награды торжественно вручили в Нижнем Новгороде. В числе награжденных были представители крупных промышленных предприятий, медики, специалисты учреждений культуры и других сфер деятельности.

Это не первая награда выксунских металлургов в этом году. В июле в преддверии профессионального праздника имена и фотографии 11 из получивших госнаграду сотрудников занесли на городскую Доску почета.

"Из 52 награжденных нижегородцев 12 являются сотрудниками нашего предприятия. Это люди, которые успешно работают в своих сферах более 20 лет: они любят свою работу, предлагают инициативы, являются достойным примером для молодого поколения, делятся с ним своими опытом и знаниями. Очень приятно, что их заслуги в развитии региона оценили столь высоко", – отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
Выкса ОМК
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