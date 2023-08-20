Развитие литья пластмасс с закладными на вертикальных ТПА

erid: Kra23vrCA

Литьё из полимеров с закладной арматурой или с вкладышами на термопластавтоматах (ТПА) – это технологический процесс, при котором в форму вставляется заранее подготовленная укрепляющая структура. Каркас сделан из более прочного материала, чем основная масса детали, поэтому служит для усиления и повышения прочности определенных участков детали. Изготовление изделий из пластика с закладными элементами начинается с размещения остова, затем выполняется заливка расплавленного материала по чертежам заказчика.

Литьё пластмасс с закладной арматурой на вертикальной литьевой машине применяется в альтернативном производстве металлических деталей, как строительные элементы, автомобильные запчасти и механические компоненты, и даже военно-промышленный комплекс, где важно обеспечить высокую прочность и долговечность механизма в условиях значительных эксплуатационных нагрузок.

Компания АВТОП сообщает о приобретении нового модельного ряда вертикальных ТПА, что значительно увеличило запас мощности цехов. "Мы расширили парк термопластавтоматов и готовы предложить широкий ряд услуг литья изделий из пластика. Клиентам доступно мелкосерийное и в промышленных масштабах производство, принимаются заказы от физических, юридических лиц, а также ведется работа с государственными тендерами" - разъясняют представители предприятия.

Плюсы литья пластмасс со вкладышами

- Улучшенная прочность и структурная целостность. Вертикальное распределение арматуры способствует более равномерному распределению нагрузок и усилению участков объекта, что приводит к повышению устойчивости к механическим нагрузкам.

- Оптимизация формы. Вертикальные литьевые машины позволяют легко интегрировать закладные элементы в сложные геометрические формы деталей, что сложно реализовать при взаимодействии с горизонтальными аппаратами.

- Улучшенная заливка материала. Серийное литье пластика на вертикальных пластавтоматах обеспечивает равномерное нанесения полимеров, что способствует минимизации потенциальных пустот и дефектов в изделиях.

Недостатки (специфика) технологии

- Сложность процесса. Методика производства требует сложной и относительно долгой подготовки формы, размещения арматуры и контроля процедуры. И этот вопрос у ООО "АВТОП" опытным путём с 2006 года закрыт полностью.

- Ограниченность размеров деталей. Литьевые машины обладают ограниченными габаритами, что препятствует созданию крупных деталей. На заводе пластмасс "АВТОП" в парке ТПА присутствуют различные модели самого надёжного оборудования, ввиду чего производство изделий любых форм является обыденным вопросом.

- Потенциальные дефекты. Несоблюдение технологических параметров и процессов приводит к возникновению брака, например, пустот, трещин или неравномерному распределению пластика. Поэтому важно доверить это таким опытным профессионалам с большим стажем, со стабильным штатом и надёжным обеспечением, как наш сегодняшний гость.

Характерные особенности технологии вертикального литья

Услуги литья пластмасс на заказ по приведенной технологии имеют ряд особенностей, при которых важно соблюдать следующие правила:

- Избегать острых граней и углов вставок, чтобы обеспечить равномерное распределение материала вокруг вставок и снизить вероятность появления дефектов.

- Соблюдать требование минимальной толщины полимера – не менее одной шестой части от диаметра арматуры.

- Использовать эластичные полимеры, которые хорошо противостоят растрескиванию.

- Предварительно прогревать каркас, что позволит достичь оптимальной усадки и растекания пластика вокруг вставок.

После завершения производства тестовой детали, необходимо подвергнуть ее испытаниям для проверки качества.

Официальный сайт ООО "АВТОП" предлагает заказать выпуск деталей из полимеров с доставкой по РФ. Рассчитать цену услуг и оформить заявку вам помогут эксперты завода. Они ждут звонков и готовы выслать индивидуальное технико-коммерческое предложение по Вашему заданию.

Мы очень рады, что в среде современных экономических потрясений отечественное производство развивается и надеемся, что материал о партнёре станет вам полезным.

Реклама. ООО «АВТОП». avtop.ru