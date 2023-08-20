Экологи предложили заменить упаковку для яиц и кетчупа на перерабатываемую

Российские экологи предлагают запретить некоторые виды пластиковых изделий и заменить их на существующие более экологичные аналоги. Об этом сообщает телеканал "360".

Руководитель РЭО Денис Буцаев рассказал, что в настоящее время существует много полимеров, которые имеют хорошие эксплуатационные свойства и доступны к неоднократной переработке.

Но есть и такие товары из пластика, которые невозможно отсортировать или сложно переработать. В основном это мелкие одноразовые предметы: ватные палочки, питьевые трубочки, пакетики саше, а также упаковка из нескольких разных материалов.

Такие отходы оказываются на полигонах или попадают в окружающую среду, где разлагаются сотни лет, загрязняя почву и воду микропластиком. Ранее РЭО уже составил список неперерабатываемых пластиковых товаров и упаковки, который сейчас находится на согласовании в Минпромторге и Минприроды.

Денис Буцаев пояснил, что речь идёт не только о замене композитной пластиковой тары на более простую бумажную, стеклянную или металлическую, но и о замене одного вида пластика на другой.

Так, например, дой-паки для кетчупа можно заменить на стеклянные и пластиковые бутылки. Упаковку для яиц из вспененного полистирола, который в России не перерабатывают, можно заменить на тару из картона. А консервы фасовать в металлические банки, исключив многослойную упаковку с ламинированием.

В РЭО добавили, что в 2024 году в России планируют отказаться примерно от пяти типов неперерабатываемой упаковки, а к 2030 году — от 20. При этом переход будет спокойным и комфортным, чтобы не ущемлять бизнес, отметили в компании.

Напомним, что химики из ННГУ им. Лобачевского разработали экологичный гипоаллергенный материал, который полностью биоразлагаем. Из него предлагается изготавливать экологичную упаковку взамен полистирола.