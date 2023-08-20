"Лето в городе" продолжается: Wink покажет романтический комедийный сериал в первый день осени Культура и отдых

Эксклюзивная премьера шестисерийного романтического драмеди "Лето в городе" (12+) состоится в видеосервисе Wink 1 сентября 2023 года. В проекте снимались Вячеслав Чепурченко, Мария Луговая, Екатерина Салес, Александр Лыков, Антон Васильев и лучший город Земли. В сериале также появляются такие звезды советского и российского кино как Евгений Стеблов, Валентина Талызина, Ольга Науменко, Сергей Безруков, Ольга Прокофьева и другие.

Производством сериала занималась кинокомпания "Темпо-Ритм" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), "Московских новостей" и Комитета по туризму города Москвы. Режиссер-постановщик — Вазген Каграманян.

Жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Мари непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.

"Вы идете по летнему солнечному городу, вас обдувает свежий ветерок. Настроение легкое, позитивное, а на душе желание пританцовывать, мурлыкать себе под нос любимые песни, и впереди целое лето. Представили? Такие же эмоции и желания вызывает наш новый сериал “Лето в городе”. У меня даже от съемок такое же ощущение было, а уж от просмотра — тем более! Всем летнего и солнечного настроения на душе!", — пожелал исполнитель главной роли Вячеслав Чепурченко.

"Для меня моя героиня является примером добродушия и мягкости, но в тоже время — решительности и смелости. Поехать в другую страну за своей мечтой — побывать в Москве — это поступок человека с сильным характером, ведь раньше она никогда не выезжала за границу. В новом городе Мари оказывается в абсолютно разных обстоятельствах, где она, вообще не понимая, что делать, легко справляется со всеми проблемами. Это получается благодаря доброму сердцу и искреннему желанию помочь. Не говоря уже о том, что Мари профессиональный психолог. Но самое важное, что у нее есть — это детская непосредственность и открытость этому миру, которые она транслирует другим людям. Мари заражает окружающих своей энергией и позитивом, и они снова учатся получать наслаждение от жизни", — рассказала исполнительница главной роли Екатерина Салес.

"Мы все хотим, чтобы лето не кончалось, и романтический сериал может это обеспечить — он поднимет если не температуру воздуха, то настроение. Одним из героев сериала стала Москва — огромная, яркая и удобная, в которой всегда кипит жизнь, много событий и, конечно, романтических встреч. А лучший вариант устроить романтический вечер дома — посмотреть наш новый комедийный сериал “Лето в городе”. Эта история обязательно зарядит хорошим настроением, которое поможет справиться с любыми проблемами", — считает генеральный директор видеосервиса Wink (СП "Ростелекома" и НМГ) Антон Володькин.

Первыми зрителями сериала "Лето в городе" стали москвичи и гости столицы, которые участвовали в Московском урбанистическом форуме. В рамках форума в парке Зарядье проводятся кинопоказы под открытым небом. 26 августа благодаря видеосервису Wink все желающие смогли увидеть первые эпизоды сериала "Лето в городе" на большом экране. Перед показом "Лето в городе" представил режиссер-постановщик проекта Вазген Каграманян и актеры сериала.