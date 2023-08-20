Глеб Никитин: "Первое сентября - один из самых важных праздников в календаре" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём знаний.

"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября - один из самых важных праздников в нашем календаре. Заканчивается лето, начинается новый учебный год. Каждый из нас в этот день вспоминает свои школьные или студенческие годы, и всегда есть повод улыбнуться хорошим моментам, которые хранит память. Особые чувства - у тех, кто в первый раз идет в школу и, конечно, родителей первоклассников. В этом году впервые в Нижегородской области в школу отправятся почти 38 тысяч ребят. Впереди их ждет новый огромный мир, долгий путь, пройти который помогут учителя и наставники! Всё обязательно получится!

Президент России Владимир Владимирович Путин 2023-й год объявил Годом педагога и наставника. Это говорит о важности отрасли для настоящего и будущего нашей Родины. Невозможно справиться с вызовами современности без качественной системы образования, в основе которой – неравнодушные и преданные своей профессии люди. Мне хочется поблагодарить всех, для кого сфера образования стала делом жизни, всех, кто учит и обеспечивает учебный процесс!

В Нижегородской области строятся новые школы и детские сады, обновляются уже существующие. Реализуются флагманские образовательные проекты - "Школа 800", Технопарк СПО на базе "Нижполиграфа", ИТ-кампус. Будет создана школа для одаренных детей. Наш регион обязательно продолжит укреплять свои лидерские позиции в сфере образования, а у юных нижегородцев появится еще больше возможностей для самореализации!

В День знаний желаю школьникам и студентам никогда не терять интереса к учебе! Обязательно стремитесь узнавать новое, получать опыт и навыки! Всем, кто учится, – только хороших отметок! Всем, кто учит, – понимающих и благодарных учеников!"