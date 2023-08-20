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Спорт

Сотрудники "Волгаэнерго" приняли участие в марафоне "Нижний Новгород"

28 августа 2023 17:24  [100] Спорт

27 августа на Стрелке в областном центре состоялся третий легкоатлетический забег "Марафон Нижний Новгород". Среди тысячи участников со всей страны в забеге приняли участие сотрудники ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Груп).

Марафон стал ежегодной традицией для любителей бега на длинные дистанции. Маршрут, подготовленный организаторами, привлекает своей уникальностью и позволяет насладиться основными достопримечательностями самого сердца Нижнего Новгорода: живописные набережные, Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница, усадьбы купеческих времен и соборы разных веков.

"Второй раз принимаю участие в забеге. Сейчас удалось побить личный рекорд и пробежать дистанцию в 3 километра за 18 минут 40 секунд. Нижегородский марафон прельщает своим историческим маршрутом, получается, что ты не только бежишь, а любуешься родным городом и культурно просвещаешься", – поделился после забега менеджер направления по развитию бизнес-системы ГК "Волгаэнерго" Иван Лобов.

В этом году более 60 энергетиков пробежали дистанцию 3 и 10 километров – количество сотрудников "Волгаэнерго", участвующих в марафоне, увеличилось на треть. Друзья, родственники и волонтёры компании пришли поддержать своих коллег. Хорошая погода и отличное настроение, которое создавали болельщики позволили некоторым сотрудникам пробежать сразу обе дистанции.

Среди них, руководитель группы оценки эффективности и развития производства ООО "Генерация тепла" Николай Зимин и генеральный директор ООО "Автозаводская ТЭЦ" Андрей Маруськин.

"У нас в компании принято поощрять спортивные инициативы. Подобные соревнования объединяют коллектив, вырабатывают силу воли и рождают стремление к победе", - сказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

 

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