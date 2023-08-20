Свет и воду точечно отключили в шести районах Нижнего Новгорода 29 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 29 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе с 9:00 дол 17:00 свет будет отключен на ул. Власть Советов, 10; ул. Журова, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 31; ул. Искры, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Солнечной, 9; ул. Тираспольской, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет в жилых домах и административных зданиях на ул. Горной, в домах № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62.

В Московском районе с 15:00 до 17:00 будет обесточен один многоквартирный дом на проспекте Героев, 22.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 свет отключат в 500 квартирах жилого комплекса на ул. Лысогорской, 89/3.

Кроме того, в Советском районе будут проводиться плановые работы на сетях ГВС, которые затронут один 16-этажный дом на ул.Н.Сусловой, 22б. Отключение горячей воды будет производиться с 8:00 до 16:00.

В Ленинском районе без холодной воды на целый день останется многоквартирный дом на ул.Баумана, 58. Неудобства придётся терпеть с 10:00 до 22:00.