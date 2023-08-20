"Ростелеком" построит сегмент уличного видеонаблюдения в Нижнем Новгороде Общество

Фото ПАО “Ростелеком”

"Ростелеком" как единственный участник аукциона получил право на заключение контракта с Центром координации проектов цифровой экономики Нижегородской области на предоставление видеоданных с камер уличного наблюдения, установленных в общественных местах Нижнего Новгорода.

Услуга будет оказываться в течение шести лет, начиная с декабря текущего года.

Контракт предусматривает расширение сегмента городского видеонаблюдения в рамках реализации концепции АПК "Безопасный город". Цель проекта — предупреждение террористических угроз, защита городских объектов и обеспечение безопасности граждан. По условиям контракта провайдер цифровых услуг и решений установит в оживленных местах и зонах досуга 641 комплекс видеонаблюдения. Видеокамеры появятся в парках, скверах, на перекрестках, бульварах, остановках общественного транспорта, около торговых центров во всех районах города. Видеопоток с каждого источника видеоизображения будет передаваться в реальном времени в ЦОД Центра координации проектов. Доступ к видеоданным получат специалисты центра и правоохранительные органы.

Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области:

"Места установки камер сформированы на основании предложений правоохранительных органов. В перечень вошли территории спальных микрорайонов, частного сектора, промышленных зон, территории общественных пространств: например, Нижневолжская набережная, Гребной канал, парки “Дубки”, имени 777-летия Нижнего Новгорода, Станкозавода. “Безопасный город” способствует росту эффективности раскрытия преступлений".

Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"“Ростелеком” реализует в Нижнем Новгороде крупнейший инфраструктурный проект в сфере развития АПК “Безопасный город”, который затронет все районы города. Для его реализации компания на базе оптической сети создаст скоростные VPN-каналы, которые будут обеспечивать целостность, конфиденциальность и гарантированную доставку видеосигнала в ЦОД заказчика. Скорость передачи данных от каждого источника видеоизображения составит не менее 10 Мбит/с, а суммарная полоса пропускания — до 10 Гбит/с. Для бесперебойной работы системы предусмотрены резервные линии связи".

В проекте предполагается использовать стационарные и панорамные управляемые видеокамеры. Высокое разрешение, широкий угол обзора и настраиваемый оптический зум устройств позволят получать четкое, детализированное изображение. Подключаться устройства будут поэтапно, по мере готовности коммуникаций.

Услуга передачи видеоданных будет оказана по экономически выгодной для заказчика сервисной модели, когда "Ростелеком" предоставляет готовое комплексное ИТ-решение. Компания инвестирует в проект, а регион получает сервис с ежемесячными платежами. Такая схема позволяет клиенту избежать капитальных затрат на создание инфраструктуры, сэкономить на поддержке сетевого оборудования, а также не нести затраты на непрофильные виды деятельности.

В АПК "Безопасный город" Нижегородской области работает свыше 4 000 камер, более 1 200 устройств интегрировано "Ростелекомом".