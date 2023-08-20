Нижегородцы могут зарегистрироваться в Единой биометрической системе для использования биометрии вместо паролей Общество

Нижегородцы могут зарегистрироваться в Единой биометрической системе на портале "Госуслуги" для использования биометрии вместо паролей. Для получения услуги пользователю необходимо достичь 18-летнего возраста и быть гражданином РФ.

Единая биометрическая система – это государственная информационная система, идентифицирующая человека по его биометрическим характеристикам. Для регистрации потребуются смартфон с NFC-чипом, загранпаспорт нового образца и подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Видеоинструкция доступна для пользователей на портале.

"Единая биометрическая система позволяет перевести многие непростые в оформлении услуги в дистанционный формат без предъявления паспорта. Биометрические данные могут использоваться вместо паролей и блокировок. Они помогают пользователю защитить с помощью своих уникальных параметров учетную запись на "Госуслугах". По биометрии также можно получать услуги: например, такие, как электронная подпись без посещения удостоверяющих центров, заключение договора на услуги связи, получение доступа на объекты (например, стадион), просто взглянув в камеру", - рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

С появлением Федерального закона №572 биометрия будет храниться только в Единой биометрической системе, которая аттестована по требованиям, предъявляемым к государственным системам.

Биометрия хранится отдельно от персональных данных, тем самым исключает ценность владения такой информацией.

При этом нижегородцы могут написать и отказ от сбора и размещения своих биометрических персональных данных. С 1 июня 2023 года согласно Постановлению Правительства РФ на базе многофункциональных центров (МФЦ) начала предоставляться услуга "Представление физическим лицом отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в целях проведения идентификации и аутентификации, отзыва такого отказа".

"К биометрическим данным относятся запись голоса и изображения человека. Эти данные собираются с помощью специального устройства с вашего разрешения. Фотографии и голосовые сообщения не считаются биометрическими данными. Специалисты МФЦ не имеют доступа к вашим данным. Сотрудник только принимает ваше заявление и передает его в соответствующее ведомство", - рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Нижегородцы при личном присутствии в отделении МФЦ вправе представить такой отказ в письменной форме. Также можно в письменной форме отозвать ранее представленный отказ.

Срок прекращения приема заявлений не установлен. Подать заявление можно даже после переноса данных в единой биометрической системе.

При наличии персональных биометрических данных в единой биометрической системе удалить эти данные можно в любой момент. Для этого в личном кабинете на портале "Госуслуг" необходимо перейти в раздел "Биометрия". Далее выбрать биометрию, которую необходимо удалить, и нажать соответствующую кнопку "Удалить".

Подробнее обо всех услугах ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.