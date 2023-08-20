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Общество

Школы Нижнего Новгорода 1 сентября примут более 16 тысяч первоклассников

29 августа 2023 11:46  [140] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В школы Нижнего Новгорода "первый раз в первый класс" пойдут более 16 тысяч ребятишек. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в городском департаменте образования.

Своеобразным рекордсменом этого года стала школа №131 в ЖК "Цветы": образовательное учреждение примет на новый учебный год 410 первоклассников - это 16 классов в параллели!

Решение продолжить обучение в 10-х классах городских школ приняли 6184 человека.

Как сообщает сайт pravda-nn.ru, в этом учебном году только в 50 школах образовательный процесс будет организован в одну смену, в остальных 103-х - в две смены.

Но при этом более 113 тысяч школьников будут учиться в первую смену и около 29 тысяч – во вторую.

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Теги:
1 сентября Образование Школы
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