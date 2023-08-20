Школы Нижнего Новгорода 1 сентября примут более 16 тысяч первоклассников

Фото:
В школы Нижнего Новгорода "первый раз в первый класс" пойдут более 16 тысяч ребятишек. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в городском департаменте образования.
Своеобразным рекордсменом этого года стала школа №131 в ЖК "Цветы": образовательное учреждение примет на новый учебный год 410 первоклассников - это 16 классов в параллели!
Решение продолжить обучение в 10-х классах городских школ приняли 6184 человека.
Как сообщает сайт pravda-nn.ru, в этом учебном году только в 50 школах образовательный процесс будет организован в одну смену, в остальных 103-х - в две смены.
Но при этом более 113 тысяч школьников будут учиться в первую смену и около 29 тысяч – во вторую.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+