Внимание к словам: "Ростелеком" добавил новые функции в сервис аналитики речи Бизнес

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"Ростелеком" продолжает совершенствовать сервисы на платформе цифровых коммуникаций для бизнеса "Виртуальная АТС". Теперь пользователям платформы доступны персональная настройка аналитики, улучшенное качество записи в стереоформате для максимального распознавания речи и обновленный интерфейс личного кабинета. Используя инструменты аналитики речи, компании могут повысить качество обслуживания и увеличить продажи.

К существующему функционалу преднастроенной аналитики разработчики "Ростелекома" добавили возможности гибкого конфигурирования персональных настроек. Так, после автоматического сохранения статистики за выбранный период в рабочем пространстве (дашборде) всю аналитику можно детализировать и выгрузить для дальнейшего использования в виде понятных графиков. В обновленном интерфейсе личного кабинета расширился набор параметров для анализа, поэтому клиенты могут самостоятельно создавать отчеты в соответствии с потребностями своего бизнеса.

Работать с записями диалогов стало удобнее: пользователь может управлять ключевыми параметрами, включая скорость, масштаб отображения аудиограммы и громкость. Аудиограмма раскладывается на звуковую дорожку оператора и абонента, а в транскрипте диалога отображаются переходы между репликами и выбранные для анализа метрики, слова, триггерные фразы. Клиент также может настроить, в каком формате скачать транскрипт диалога для дальнейшей работы — текстовом или табличном.

Стереоформат записи диалогов позволяет повысить качество распознавания диалогов после обработки инструментами аналитики речи до 100%. Для более точных результатов в систему загружено свыше 20 словарей и отчетов, отобранных с учетом собственной базы знаний "Ростелекома" и пожеланий компаний-пользователей. Это дает возможность учитывать практически любую отраслевую специфику.

"Мы рады предоставить клиентам виртуальной АТС широкие возможности аналитики речи. С помощью встроенного базового функционала компании могут самостоятельно проверять свои гипотезы, а гибкие пользовательские настройки позволяют им создавать собственные аналитические проекты, чтобы сделать свой бизнес еще более эффективным как с точки зрения показателей продаж, так и в части обслуживания", — говорит Михаил Родимов, руководитель направления офиса "Телефония" "Ростелекома".

Сервис "Аналитика речи" работает совместно с услугой "Запись разговоров" и автоматически анализирует все записанные диалоги. Он позволяет создавать и настраивать любое количество собственных аналитических срезов по загруженным звонкам, помогая клиентам решать различные бизнес-задачи. Например, с помощью аналитики речи можно фиксировать упоминания конкурентов в диалогах или выявлять слова-триггеры, чтобы корректировать скрипты продаж и повышать эффективность телемаркетинга. Кроме того, такая аналитика помогает оценивать уровень NPS (Net Promoter Score, индекс лояльности потребителей) и принимать решения, которые помогут его повысить.

Подключить "Аналитику речи" компании-пользователи виртуальной АТС "Ростелекома" могут самостоятельно в личном кабинете. Дополнительно можно выбрать круг пользователей, которым будет доступен этот функционал.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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