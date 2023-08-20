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Общество

Около 50 медиков трудоустроены по программе "Земский доктор" в Нижегородской области с начала года

29 августа 2023 12:34  [61] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала 2023 года в Нижегородской области по программе "Земский доктор" трудоустроено 49 врачей - специалистов. Такие данные сообщили в Минздраве региона.

Говоря о реализации программы по привлечению медиков для работы на сельских территориях, и.о. министра здравоохранения региона Галина Михайлова подчеркнула, что с 2021 по 2022 год в различных муниципалитетах было трудоустроено более 700 человек: 535 врачей и около 165 медработников среднего звена. 

Как напомнили в нижегородском Минздраве, при заключении трудового договора сроком на 5 лет и переезде из города в сельскую местность для таких врачей предусмотрена единовременная компенсационная выплата – от 1 млн до 1,5 млн рублей и от 500 тыс. до 750 тыс. рублей для фельдшеров.

В мае 2023 года одной из участниц программы стала молодой специалист Светлана Пименова. Она работает врачом ультразвуковой диагностики в Княгининской ЦРБ, оказывает помощь жителям муниципалитета в местной поликлинике.

"В профессию я пришла, вдохновившись примером своей бабушки: она долгое время работала доктором в Гороховце, была уважаемым врачом-хирургом. В школе я с удовольствием занималась химией и биологией, участвовала в олимпиадах. Медицинский университет закончила в Нижнем Новгороде, поначалу работала врачом-дерматовенерологом. В дальнейшем решила пройти профессиональную переподготовку и получила дополнительную специальность врача ультразвуковой диагностики", – рассказала Светлана Пименова.

По словам доктора, о возможностях, которые предоставляет программа "Земский доктор / Земский фельдшер", она узнала от своей коллеги.

"Я не пожалела, что приняла решение участвовать в программе. Меня очень тепло принял коллектив больницы, и особенно приятно, что более опытные коллеги помогают мне осваивать мою новую специальность. Стараюсь внимательно относиться к каждому пациенту и ежедневно совершенствовать свои профессиональные навыки", – отметила медик.

Ранее сообщалось, что стимулирующие выплаты в 2022 году в Нижегородской области получили 49 медиков дефицитных специальностей.

 

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Теги:
Здравоохранение
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